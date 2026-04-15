Zaskakujące doniesienia ws. Yamala. Miał znaleźć nową miłość

Yamal ma dopiero 18 lat, a wciąż starają się o niego starsze od niego kobiety. Sława i piłkarskie sukcesy przyciągają do młodego Hiszpana mnóstwo zainteresowania. Jego związki nie trwają jednak zbyt długo.

Lamine Yamal i jego burzliwe życie uczuciowe

Alex Padilla, Fati Vazquez, Claudia Bavel, Nicki Nicole - to według medialnych doniesień byłe partnerki Lamine Yamala w latach 2024-2026. Padillę świat poznał podczas mistrzostw Europy 2024, później sprawa zaczęła nabierać rumieńców. Dziewczyna miała go zdradzić i wkrótce przestali obserwować się na Instagramie, co oznaczało koniec związku.

W sieci pojawiły się doniesienia o tym, że Yamal umawia się ze starszą od niego o 12 lat Fati Vasquez, modelką z O***F***, z którą został przyuważony podczas wakacji na Sycylii. Vasquez w rozmowie z mediami wypierała się później jakiegokolwiek romantycznego charakteru ich relacji. Następna w kolejce, Claudia Bavel, szybko zniknęła z radaru - piłkarz miał sam kontaktować się z 29-latką, ale stwierdził, że nigdy jej nie spotkał.

W sierpniu 2025 roku Yamal opublikował wspólne zdjęcie z urodzin Nicki Nicole - młodej raperki, z którą rzekomo miał być w związku. Ich wspólne zdjęcia zniknęły jednak z mediów społecznościowych zaledwie dwa tygodnie później. W mediach plotkowano o tym, że przyczyną rozstania była zdrada ze strony piłkarza z 19-letnią włoską influencerką Anną Gegnoso.

Lamine Yamal znalazł nową miłość?

Zdaje się jednak, że Yamal znalazł nową miłość. Mówi się o tym głośno w kontekście 22-letniej modelki i influencerki z Wielkiej Brytanii, Lily Rowland. Według internautów mają za tym przemawiać częste interakcje między sportowcem a jego potencjalną nową partnerką w mediach społecznościowych oraz częste wizyty Rowland na meczach FC Barcelony.

Co ciekawe, Rowland znała się dobrze z Nicki Nicole. Dziennikarka Anna Gurguí w programie "En todas las salsas" powiedziała, że te niegdyś dobre koleżanki przestały obserwować się w mediach społecznościowych. Jak dotąd ani Yamal, ani Rowland nie potwierdzili nic ws. ewentualnego związku.

