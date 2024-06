Sportowcy długo jednak nie potrafili bez siebie żyć i niedawno oznajmili, że ich drogi ponownie się połączyły. Co ciekawe, nie tylko o Badosie i Tsitsipasie zrobiło się głośno w mediach. Spekulowano, że nowy numer jeden męskiego tenisa - Jannik Sinner ma romans z rosyjską zawodniczką Anną Kalinską . Po jednym z meczów w Roland Garrosie Włoch potwierdził te doniesienia. "Jak wiecie, nie lubię rozmawiać o moim życiu prywatnym. Tak, jestem z Anną (Kalinską - dod. red.)" - wyznał triumfator Australian Open 2024.

A to nie koniec, bowiem pojawiły się pogłoski o kolejnych zawodnikach.

Rywal Huberta Hurkacza w centrum uwagi. Zaskakujące doniesienia

Jeszcze jesienią ubiegłego roku Dimitrow rozstał się z włoską modelką Madaliną Dianą Geneą. Teraz z kolei przypuszcza się, że ostatni rywal Huberta Hurkacza w Paryżu odnalazł szczęście u boku 33-latki. Po rozstaniu z byłą partnerką zawodnik postanowił zrobić sobie przerwę i przez około pół roku nie spotykał się z nikim. W pewnym momencie sugerowano, że był z Venus Williams, jednakże były to tylko spekulacje.

Co ciekawe, po zwycięstwie z naszym reprezentantem w Roland Garros Bułgar napisał na kamerze: "Czynisz cuda, kochanie!". Uznano, że była to wiadomość skierowana prosto do Francuzki.