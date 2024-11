Zaskakujące doniesienia w sprawie emerytury Świątek. To nie były plotki

Iga Świątek to jedna z największych gwiazd światowego tenisa. Nasz mistrzyni od dłuższego czasu utrzymuje się w pierwszej trójce rankingu WTA, a przez wiele tygodni była przecież nawet jego liderką.

Zapewniły jej to wygrane turnieje wielkoszlemowe w Paryżu i Nowym Jorku. Iga może się także pochwalić brązowym medalem olimpijskim. Nasza najlepsza tenisistka nie może narzekać także na zarobki. Jak do tej pory zarobiła na korcie ok. 137 mln zł (33 mln 141 tys. 991 dol.).