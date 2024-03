Zaskakująca teoria Kasparowa po zamachu pod Moskwą. Mówi o tym wprost

W piątkowy wieczór kilku zamaskowanych i uzbrojonych mężczyzn otworzyło ogień do cywilów oczekujących na koncert zespołu Piknik w w sali koncertowej Crocus City Hall w Krasnogorsku pod Moskwą. Choć do ataku przyznało się Państwo Islamskie, Garri Kasparow nie wierzy, że jest to sprawka ISIS. Arcymistrz szachowy podzielił się w mediach społecznościowych dość nietypową teorią.