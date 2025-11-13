Zaskakująca historia w rodzinie Niewiadomej. Jej teściowa zdobyła złoty medal igrzysk

Katarzyna Niewiadoma ma bardzo dobre stosunki z rodziną swojego męża. Ten wychował się w sportowej rodzinie - zarówno jego ojciec jak i matka uprawiali kolarstwo. Okazało się, że dla jego mamy rower nie był jednak pierwszym wyborem. Największe sukcesy sportowe odnotowała na zupełnie innym polu.

Katarzyna Niewiadoma-Phinney opowiedziała o swojej teściowej

Polska kolarka i zwyciężczyni kobiecego Tour de France w wywiadzie dla Eurosportu została w pewnym momencie zapytana o swoją teściową, a konkretnie o jej wspaniałą przygodę z łyżwiarstwem szybkim. Helen Constance "Connie" Carpenter-Phinney jest olimpijką w aż dwóch dyscyplinach, najpierw wzięła udział w igrzyskach w Sapporo w 1972 roku, a później zakończyła złotem udział w igrzyskach w Los Angeles w 1984 roku ze startu wspólnego.

Adam Stachowiak i Robert Radosz: To potężne osiągnięcie w karierze Kasi Niewiadomej. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Przede wszystkim ciekawe było to, dlaczego w ogóle postanowiła zmienić dyscyplinę sportową. Powodem była... przeprowadzka. "Przez to, że przeprowadziła się do Kalifornii na studia i tam właśnie zaczęła jeździć na rowerze ze znajomymi. Poznała wtedy też swojego męża, Davisa. Od samego początku świetnie radziła sobie w mniejszych wyścigach. Jak jesteś dobry i wygrywasz wyścigi to wszystko się toczy swoim pędem" - podsumowała.

Teściowa Niewiadomej zdobyła złoto igrzysk olimpijskich

Kolarstwo okazało się do "Connie" prawdziwą pasją. Do wyścigów na łyżwach już nie wróciła, ale w kolarstwie szosowym zdobyła najważniejszą rzecz - złoto igrzysk olimpijskich w starcie wspólnym. Poprzedziła to też sukcesami na mistrzostwach świata, zdobywając w nich kolejno brąz i srebro.

Carpenter-Phinney świetnie radziła sobie również na torze. Amerykanka zdobyła srebrny i złoty medal mistrzostw rok po roku (1982, 1983) w wyścigach na dochodzenie. Katarzyna Niewiadoma ma więc do kogo mierzyć nawet w najbliższej rodzinie.

Katarzyna Niewiadoma wyszła za mąż za Taylora Phinneya w 2024 roku Instagram/kasianiewiadoma94. JULIEN DE ROSA/AFP East News

Katarzyna Niewiadoma-Phinney Jules van Iperen/NurPhoto AFP