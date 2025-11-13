Zaskakująca historia w rodzinie Niewiadomej. Jej teściowa zdobyła złoty medal igrzysk
Katarzyna Niewiadoma-Phinney poślubiła w 2024 roku swojego ukochanego, kolarza Taylora Phinneya. Ich ślub był wyjątkowy, bo prócz nich nie pojawił się na nim nikt inny. Mąż przeprowadził się za swoją małżonką do Polski. Jak się okazało, Niewiadoma ma bardzo wiele wspólnego z jego rodziną, a przede wszystkim ze swoją teściową. Ta była niegdyś znaną sportsmenką i... olimpijką.
Katarzyna Niewiadoma ma bardzo dobre stosunki z rodziną swojego męża. Ten wychował się w sportowej rodzinie - zarówno jego ojciec jak i matka uprawiali kolarstwo. Okazało się, że dla jego mamy rower nie był jednak pierwszym wyborem. Największe sukcesy sportowe odnotowała na zupełnie innym polu.
Katarzyna Niewiadoma-Phinney opowiedziała o swojej teściowej
Polska kolarka i zwyciężczyni kobiecego Tour de France w wywiadzie dla Eurosportu została w pewnym momencie zapytana o swoją teściową, a konkretnie o jej wspaniałą przygodę z łyżwiarstwem szybkim. Helen Constance "Connie" Carpenter-Phinney jest olimpijką w aż dwóch dyscyplinach, najpierw wzięła udział w igrzyskach w Sapporo w 1972 roku, a później zakończyła złotem udział w igrzyskach w Los Angeles w 1984 roku ze startu wspólnego.
Przede wszystkim ciekawe było to, dlaczego w ogóle postanowiła zmienić dyscyplinę sportową. Powodem była... przeprowadzka. "Przez to, że przeprowadziła się do Kalifornii na studia i tam właśnie zaczęła jeździć na rowerze ze znajomymi. Poznała wtedy też swojego męża, Davisa. Od samego początku świetnie radziła sobie w mniejszych wyścigach. Jak jesteś dobry i wygrywasz wyścigi to wszystko się toczy swoim pędem" - podsumowała.
Teściowa Niewiadomej zdobyła złoto igrzysk olimpijskich
Kolarstwo okazało się do "Connie" prawdziwą pasją. Do wyścigów na łyżwach już nie wróciła, ale w kolarstwie szosowym zdobyła najważniejszą rzecz - złoto igrzysk olimpijskich w starcie wspólnym. Poprzedziła to też sukcesami na mistrzostwach świata, zdobywając w nich kolejno brąz i srebro.
Carpenter-Phinney świetnie radziła sobie również na torze. Amerykanka zdobyła srebrny i złoty medal mistrzostw rok po roku (1982, 1983) w wyścigach na dochodzenie. Katarzyna Niewiadoma ma więc do kogo mierzyć nawet w najbliższej rodzinie.