Zaskakująca decyzja Skowrońskiej, to kosztowało ją fortunę. Teraz się chwali

Jakub Rzeźnicki

Po zakończeniu kariery Katarzyna Skowrońska postanowiła spełnić jedno z największych marzeń i wyprowadziła się do Włoch. Poczyniła przy tym inwestycję, która kosztowała ją fortunę. Może jednak z dumą obecnie prezentować efekty prac, w które mocno się zaagnażowała. Legenda reprezentacji Polski za pośrednictwem mediów społecznościowych ujawniła, że ma powody do radości.

Mężczyzna w garniturze trzymający statuetkę, obok kobieta w eleganckiej sukience na tle dużej, rozświetlonej dekoracji przypominającej sylwetkę statuetki.
Katarzyna Skowrońska i Mateusz Ponitka w trakcie 85. Plebiscytu Przeglądu Sportowego LUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT / NEWSPIX.PLNewspix.pl

Niemal siedem lat minęło już od momentu ogłoszenia przez Katarzynę Skowrońską decyzji o zakończeniu kariery. Po latach zostawiania serca na boisku i wielu sukcesach siatkarka w wieku 36 lat postanowiła, że czas na kolejny rozdział w życiu i postanowiła realizować nowe cele.

Legenda reprezentacji Polski postanowiła wyprowadzić się na stałe do Włoch, gdzie spędziła część kariery jako zawodniczka. Wówczas zapałała miłością do "stolicy pizzy i makaronów", a w mediach społecznościowych regularnie eksponuje, jak szczęśliwe życie obecnie prowadzi.

    Katarzyna Skowrońska zainwestowała w młyn we Włoszech. Teraz chwali się efektami prac

    Wyprowadzka do Włoch wiązała się jednak z dużą inwestycją, jaką poczyniła. W mediach krążyło wiele plotek, a doniesienia potwierdziła w końcu sama zainteresowana. Skowrońska kupiła 600-letni młyn, który - jak zdradziła z uśmiechem w rozmowie z mediami - kosztował tyle, co "przedpokój na Bemowie".

    Chcę dać mu nowe życie, przywrócić blichtr i piękno, które miał kiedyś. Łatwiej jest zbudować coś od zera, ale ja wolę odrestaurować miejsce, które przez wieki służyło ludziom - było częścią lokalnej historii
    tłumaczyła swego czasu w programie "Dzień Dobry TVN" 

    Od tamtej pory regularnie prezentuje na Instagramie efekty kolejnych etapów prac remontowych, które sprawiają jej wielką radość i dają spełnienie. Nie inaczej było w środę.

    Na InstaStory Skowrońskiej pojawiło się kilka nagrań z Włoch. Była siatkarka pochwaliła się, że przyszła partia desek, które zostaną użyte do pokrycia dachu. Na jednym z filmików towarzyszy jej czworonóg, a w tle słychać śpiew ptaków połączony ze stukotem pochodzącym z remontu. Z wypowiedzi byłej siatkarki można odczuć, że realizacja remontu młyna sprawia jej ogromną radość.

    Stos desek drewnianych ułożonych na placu budowy, na których leży niebieska kurtka i narzędzia, w tle widoczne elementy konstrukcyjne oraz niezakończony budynek.
    Remont młyna Katarzyny Skowrońskiej trwa w najlepszeinstagram.com/kasia_skowronska_17materiał zewnętrzny
    Kobieta o brązowych włosach ubrana w ciemną koszulę z uśmiechem na twarzy, na szyi zawieszony aparat fotograficzny, w tle jasne okna i rozmyty widok miasta.
    Katarzyna SkowrońskaWojciech OlkusnikEast News
    Kobieta w długiej, eleganckiej czarnej sukni stoi na jasnej scenie na tle kolorowej, abstrakcyjnej grafiki oraz reflektorów.
    Katarzyna SkowrońskaPiotr KuczaNewspix.pl
    Katarzyna Skowrońska to jedna z najlepszych polskich siatkarek w historii
    Katarzyna Skowrońska to jedna z najlepszych polskich siatkarek w historiiLUKASZ SZELAG/REPORTEREast News

