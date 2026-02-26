Zaskakująca decyzja Skowrońskiej, to kosztowało ją fortunę. Teraz się chwali
Po zakończeniu kariery Katarzyna Skowrońska postanowiła spełnić jedno z największych marzeń i wyprowadziła się do Włoch. Poczyniła przy tym inwestycję, która kosztowała ją fortunę. Może jednak z dumą obecnie prezentować efekty prac, w które mocno się zaagnażowała. Legenda reprezentacji Polski za pośrednictwem mediów społecznościowych ujawniła, że ma powody do radości.
Niemal siedem lat minęło już od momentu ogłoszenia przez Katarzynę Skowrońską decyzji o zakończeniu kariery. Po latach zostawiania serca na boisku i wielu sukcesach siatkarka w wieku 36 lat postanowiła, że czas na kolejny rozdział w życiu i postanowiła realizować nowe cele.
Legenda reprezentacji Polski postanowiła wyprowadzić się na stałe do Włoch, gdzie spędziła część kariery jako zawodniczka. Wówczas zapałała miłością do "stolicy pizzy i makaronów", a w mediach społecznościowych regularnie eksponuje, jak szczęśliwe życie obecnie prowadzi.
Katarzyna Skowrońska zainwestowała w młyn we Włoszech. Teraz chwali się efektami prac
Wyprowadzka do Włoch wiązała się jednak z dużą inwestycją, jaką poczyniła. W mediach krążyło wiele plotek, a doniesienia potwierdziła w końcu sama zainteresowana. Skowrońska kupiła 600-letni młyn, który - jak zdradziła z uśmiechem w rozmowie z mediami - kosztował tyle, co "przedpokój na Bemowie".
Chcę dać mu nowe życie, przywrócić blichtr i piękno, które miał kiedyś. Łatwiej jest zbudować coś od zera, ale ja wolę odrestaurować miejsce, które przez wieki służyło ludziom - było częścią lokalnej historii
Od tamtej pory regularnie prezentuje na Instagramie efekty kolejnych etapów prac remontowych, które sprawiają jej wielką radość i dają spełnienie. Nie inaczej było w środę.
Na InstaStory Skowrońskiej pojawiło się kilka nagrań z Włoch. Była siatkarka pochwaliła się, że przyszła partia desek, które zostaną użyte do pokrycia dachu. Na jednym z filmików towarzyszy jej czworonóg, a w tle słychać śpiew ptaków połączony ze stukotem pochodzącym z remontu. Z wypowiedzi byłej siatkarki można odczuć, że realizacja remontu młyna sprawia jej ogromną radość.