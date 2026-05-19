Zaskakująca decyzja gwiazdora. Wygrał luksusowy samochód, nagle z niego zrezygnował

FAME MMA 31 odbyło się 9 maja w koszalińskiej hali widowiskowo-sportowej. To właśnie w zachodniopomorskiej miejscowości organizacja zaczynała swoją przygodę z branżą rozrywkową, a po blisko ośmiu latach do niej powróciła.

Wydarzenie od początku miało dużą stawkę. W trakcie gali zorganizowany został turniej boksu w małych rękawicach - Fight Club. Zawodnik, który w trakcie wieczoru pokonał aż trzech rywali, mógł cieszyć się z nagrody głównej w postaci BMW M5 wartego ponad 500 tys. złotych.

W rywalizacji wzięli udział Alan Kwieciński, Paweł "Scarface" Bomba, Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka, Akop Szostak, Kasjusz "Don Kasjo" Życiński, Robert Karaś, Jose "Josef Bratan" Simao oraz Brajan "Bojan" Bojanko. Najlepszym ze wspomnianych zawodników okazał się pierwszy z nich. Popularny "Alanik" nie wyjechał jednak samochodem z hali w Koszalinie.

Wygrał samochód warty fortunę i z niego zrezygnował. Nagły zwrot

Podczas niedawnej wizyty w "Kanale Sportowym" Kwieciński postanowił wypowiedzieć się o kulisach FAME MMA 31. Jedną z kwestii, która najbardziej ciekawiła fanów i prowadzących była nagroda, która wygrał. "Alanik" mógł wybrać pomiędzy pół miliona złotych a BMW M5 wartym zbliżoną sumę. Zawodnik ostatecznie zadowolił się przelewem na konto, bowiem miał nie być zadowolony z ogólnego stanu auta.

- Jak zobaczyłem stan tego samochodu, miał 30 tys. przejechane, był skatowany na torach, zderzak był urwany. Powiedziałem: "Wiecie co, panowie, wszystko fajnie, ale nie". Moje BMW bardziej mi się podoba - zdradził Kwieciński.

Rozwiń

Okazuje się jednak, że... zawodnik nie doczytał umowy. Samochód, który widział, był jedynie autem pokazowym, a wygrany turnieju miał otrzymać identyczny, ale całkowicie nowy. - Mam informację od organizacji. Ten samochód M5 to miał być taki sam, ale nowy. Masz czytać umowę - zdradził prowadzący, Hubert Mściwujewski. - Ja tylko podpisuję - odparł ze śmiechem "Alanik".

Zawodnik przyznał, że gdyby był świadomy zapisów kontraktowych, to mógłby wybrać wspomniane auto. Kwieciński sam również posiada obecnie BMW, ale prawdopodobnie wymieni je dopiero wtedy, gdy skończy mu się leasing.

Oktagon podczas jedne z gal FAME MMA Karol Makurat East News

Alan Kwieciński i Piotr Pająk przed galą FAME MMA 8, 20.11.2020 r. Tomasz Radzik East News

FAME 23: Alan Kwieciński i Amadeusz Ferrari Fame MMA materiały prasowe

Izu Ugonoh: Josef Bratan jest niesamowicie utalentowany. FAME Friday Arena 2. WIDEO INTERIA.TV INTERIA.TV