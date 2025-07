Zaskakując ruch legendarnego rapera. Klub oficjalnie ogłasza

Głos zabrał również sam zainteresowany. "Moja miłość do piłki nożnej jest powszechnie znana, ale to, że zostałem właścicielem klubu Swansea City, jest dla mnie czymś wyjątkowym. Historia klubu i okolicy naprawdę do mnie przemówiła. To dumne miasto i klub klasy robotniczej. Słabszy, który odgryza się tak jak ja. Jestem dumny, że jestem częścią Swansea City. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby pomóc klubowi i nie mogę się doczekać, aby poznać wszystkich moich młodych przyjaciół" - przekazał raper w oświadczeniu.