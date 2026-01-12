Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zaraz finał WOŚP, a tu takie ogłoszenie Najmana. Już wszystko jasne

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Marcin Najman dołącza do grona sportowców, którzy wesprą zbliżający się wielkimi krokami 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Fighter ogłosił za pośrednictwem mediów społecznościowych, że pojawi się w jednym ze sztabów działających poza granicami naszego kraju. Ujawnił, gdzie dokładnie będzie można go spotkać.

Po lewej stronie mężczyzna z ogoloną głową, w czarnej koszulce z nadrukiem i złotymi łańcuchami na szyi, siedzący w domowym wnętrzu. Po prawej stronie starszy mężczyzna w okularach, kolorowej koszulce i z identyfikatorem na szyi, stoi w miejscu przypom...
Marcin Najman spędzi 34. Finał WOŚP w sztabie w BlackburnX/MarcinNajman, Jakub WalasekReporter

Wielkimi krokami zbliża się 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Coraz głośniej mówi się o wyjątkowych ofertach, które osoby publicznie, celebryci i sportowcy przygotowali na tę okazję. Fani wylicytować mogę m.in. kombinezon wyścigowy kierowcy Formuły 2 Romana Bilińskiego, kolację online z Jeremym Sochanem, przejazd rajdówką z mistrzem Europy Mikołajem Marczykiem czy bieg na Giewont u boku Justyny Kowalczyk-Tekieli. A to jedynie kilka propozycji ze strony reprezentantów Polski.

Co roku w inicjatywę tę mocno angażują się także m.in. Anna i Robert Lewandowscy. Ba, małżonka snajpera Barcelony nie tylko wystawia na aukcję ciekawe oferty, ale również sama aktywnie uczestniczy w kolejnych finałach w warszawskim sztabie. W jej ślady w tym roku poszedł inny znany sportowiec, Marcin Najman.

Już wszystko jasne. Marcin Najman weźmie udział w 34. Finale WOŚP. Spędzi go w jednym z zagranicznych sztabów, zdradza szegóły

"El Testosteron" aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się z kibicami nowinkami z życia prywatnego i zawodowego. Tym razem miał do przekazania bardzo ważną informację. Jak ogłosił, podczas 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy działał będzie w sztabie w Blackburn w Wielkiej Brytanii.

"Moi drodzy, ważny komunikat. 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już tuż tuż. Spędzę go w sztabie w Blackburn w Wielkiej Brytanii. Tam się zobaczymy i mam nadzieję będziemy się wszyscy bardzo dobrze bawić. Do zobaczenia wkrótce, moi przyjaciele z Anglii" - ogłosił na swoim profilu na platformie X (dawniej Twitter).

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się w niedzielę, 25 stycznia. Celem tegorocznej edycji WOŚP jest wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów, a jej hasło przewodnie brzmi: "Zdrowe brzuszki naszych dzieci".

Łysy mężczyzna w czarnej koszulce gestykuluje ręką, stojąc w jasnym pomieszczeniu obok okna.
Marcin NajmanLukasz TelusAKPA
Mężczyzna w okularach o czerwonych oprawkach trzyma w dłoni identyfikator i mówi do mikrofonu, w tle widoczne są kolorowe plakaty promocyjne.
Jerzy OwsiakJakub SzametoEast News
Jerzy Owsiak
Jerzy OwsiakLukasz Gdak/East NewsEast News

