Zaraz finał WOŚP, a tu takie ogłoszenie Najmana. Już wszystko jasne
Marcin Najman dołącza do grona sportowców, którzy wesprą zbliżający się wielkimi krokami 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Fighter ogłosił za pośrednictwem mediów społecznościowych, że pojawi się w jednym ze sztabów działających poza granicami naszego kraju. Ujawnił, gdzie dokładnie będzie można go spotkać.
Wielkimi krokami zbliża się 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Coraz głośniej mówi się o wyjątkowych ofertach, które osoby publicznie, celebryci i sportowcy przygotowali na tę okazję. Fani wylicytować mogę m.in. kombinezon wyścigowy kierowcy Formuły 2 Romana Bilińskiego, kolację online z Jeremym Sochanem, przejazd rajdówką z mistrzem Europy Mikołajem Marczykiem czy bieg na Giewont u boku Justyny Kowalczyk-Tekieli. A to jedynie kilka propozycji ze strony reprezentantów Polski.
Co roku w inicjatywę tę mocno angażują się także m.in. Anna i Robert Lewandowscy. Ba, małżonka snajpera Barcelony nie tylko wystawia na aukcję ciekawe oferty, ale również sama aktywnie uczestniczy w kolejnych finałach w warszawskim sztabie. W jej ślady w tym roku poszedł inny znany sportowiec, Marcin Najman.
Już wszystko jasne. Marcin Najman weźmie udział w 34. Finale WOŚP. Spędzi go w jednym z zagranicznych sztabów, zdradza szegóły
"El Testosteron" aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się z kibicami nowinkami z życia prywatnego i zawodowego. Tym razem miał do przekazania bardzo ważną informację. Jak ogłosił, podczas 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy działał będzie w sztabie w Blackburn w Wielkiej Brytanii.
"Moi drodzy, ważny komunikat. 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już tuż tuż. Spędzę go w sztabie w Blackburn w Wielkiej Brytanii. Tam się zobaczymy i mam nadzieję będziemy się wszyscy bardzo dobrze bawić. Do zobaczenia wkrótce, moi przyjaciele z Anglii" - ogłosił na swoim profilu na platformie X (dawniej Twitter).
34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się w niedzielę, 25 stycznia. Celem tegorocznej edycji WOŚP jest wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów, a jej hasło przewodnie brzmi: "Zdrowe brzuszki naszych dzieci".