Zaraz finał WOŚP, a tu taka decyzja Lewandowskiej. Wielkie poruszenie, Owsiak już wie

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

34. Finał WOŚP zbliża się dużymi krokami, a polscy sportowcy chętnie włączają się do akcji, przekazując na aukcję niepowtarzalne doświadczenia i wyjątkowe przedmioty. Po raz kolejny do Jurka Owsiaka dołączyła Anna Lewandowska, która postanowiła wystawić na licytację nie jedną, a dwie oferty, dając fanom szansę na zdobycie czegoś naprawdę wyjątkowego i jednocześnie wsparcie szczytnego celu.

Dwie osoby ubrane w czerwone kurtki stoją na tle kolorowych dekoracji oraz materiałów promocyjnych z napisem 'Orkiestra'. Kobieta trzyma mikrofon, w tle widoczne są inne osoby w czerwonych koszulkach i barwna scenografia.
Anna Lewandowska gra z WOŚPPIOTR KAMIONKA/REPORTER, Tomasz JastrzebowskiReporter

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 25 stycznia. Tym razem Fundacja Jerzego Owsiaka zbiera pieniądze na rzecz diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów, a hasło przewodnie 34. Finału WOŚP brzmi: "Zdrowe brzuszki naszych dzieci".

Jak co roku w akcję włącza się wielu reprezentantów Polski. Tym razem wylicytować można m.in. bieg na Giewont z Justyną Kowalczyk-Tekieli, przejazd rajdówką z Mikołajem Marczykiem, kombinezon wyścigowy Romana Bilińskiego, kolację online z Jeremym Sochanem czy koszulkę Roberta Lewandowskiego z finału Superpucharu Hiszpanii, w którym FC Barcelona pokonała Real Madryt 3:2, a on sam strzelił jedną z bramek. Teraz do grona sportowców grających z WOŚP dołączyła Anna Lewandowska.

Anna Lewandowska znów gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Przekazała na aukcję dwie wyjątkowe oferty

Anna Lewandowska od wielu lat wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W tym roku za sprawą trenerki personalnej powstały dwie aukcje. Na jednej z nich możemy wylicytować pamiętną różową kreację, w której żona "Lewego" zrobiła furorę na Gali Mistrzów Sportu Przeglądu Sportowego. "Ta suknia ma dla mnie wyjątkowe znaczenie" - nie ukrywa najsłynniejsza polska WAG piłkarska. Aktualna cena to 3500 złotych (stan na 20 stycznia, godz. 8.00), a licytacja zakończy się w poniedziałek 16 lutego około godz. 17.30.

Kobieta w efektownej, różowej sukni balowej stoi na czerwonym dywanie na tle stylowych schodów i eleganckiego wnętrza budynku.
Anna Lewandowska wystawiła na aukcję suknię z Gali Mistrzów SportuInstagram/annalewandowskamateriał zewnętrzny

Na drugiej aukcji znajdziemy jedno miejsce na słynny obóz fitness Lewandowskiej - Camp by Ann. Zwycięzca będzie mógł wykorzystać nagrodę pomiędzy kwietniem 2026 roku a lutym 2027 roku, wybierając termin jednego z obozów w Dojo Stara Wieś. Warto zaznaczyć, że miejsca na campy Lewandowskiej za każdym razem rozchodzą się jak ciepłe bułeczki. Nie jest więc niespodzianką, że licytacja cieszy się zainteresowaniem. Obecna cena to 8600 złotych (stan na 20 stycznia, godz. 8.00), a aukcja potrwa do poniedziałku 16 lutego do godz. 11.43.

Grupa kobiet w sportowych strojach wykonuje ćwiczenia fitness z hantlami w sali treningowej. Na pierwszym planie instruktorka prowadzi zajęcia, a uczestniczki podążają za jej ruchami. Na podłodze leżą maty gimnastyczne oraz akcesoria do ćwiczeń.
Anna Lewandowska wystawiła na aukcję zaproszenie na swój obóz Camp by AnnInstagram/annalewandowskamateriał zewnętrzny

Anna Lewandowska i Jerzy Owsiak na finale WOŚP, 2023
Anna Lewandowska i Jerzy Owsiak na finale WOŚP, 2023Piętka MieszkoAKPA
Anna Lewandowska, Gala Mistrzów Sportu
Anna Lewandowska, Gala Mistrzów SportuAKPA AKPA
Anna Lewandowska
Anna LewandowskaTom Nicholson/Shutterstock/Rex Fashion/East NewsEast News
