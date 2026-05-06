Zarabia około 2 mln złotych tygodniowo. Nie do wiary, w co zainwestował

Harry Kane to postać doskonale znana nie tylko fanom brytyjskiego futbolu. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Anglii przez wiele lat brylował na boisku w barwach Tottenhamu Hotspur, a w 2023 roku opuścił ojczyznę i podpisał kontrakt z Bayernem Monachium. Dziś jest kluczową postacią w szeregach bawarskiego zespołu i regularnie pojawia się na boisku.

Sukcesy zawodowe przekładają się także na życie prywatne - Anglik może bowiem pochwalić się naprawdę imponującym majątkiem. W maju ubiegłego roku Kane figurował w "The Sunday Times Rich List" z kwotą 100 mln funtów (ponad 489,6 mln złotych). W styczniu natomiast "The Sun" informowało, że majątek kapitana reprezentacji Anglii przekroczył 100 mln funtów i "wciąż rośnie". Oprócz zarobków z kontraktu klubowego - Kane ma zarabiać w Bayernie około 400 tys. funtów (około 2 mln złotych) tygodniowo - doliczyć należy także przychody z różnego rodzaju inwestycji i umów sponsorskich.

Harry Kane zainwestował w firmę produkującą wyjątkowe pączki

Podobnie jak wielu innych sportowców, Harry Kane zarobione na arenie międzynarodowej pieniądze inwestuje w drogie posiadłości, zegarki czy luksusowe auta, jednak to, co wyróżnia go na tle rywali z boiska, to inwestycja, na którą Anglik zdecydował się w 2022 roku. Wówczas postanowił on zakupić akcje w firmie Urban Legend. Przedsiębiorstwo to zajmuje się m.in. produkcją... pączków. Nie są to jednak zwykłe pączki, które znaleźć można w pierwszym, lepszym sklepie. Mowa bowiem o wypiekach niskokalorycznych, które zawierają około 50 proc. mniej tłuszczy niż te ze sklepu.

Sam Kane przy okazji inwestycji zachwycał się firmą i jej celami. "Bardzo podziwiam podejście Urban Legend do tworzenia zdrowszych wersji smakołyków, które wszyscy uwielbiamy. Inwestowanie w firmę jest zgodne z moim głębokim pragnieniem zachęcania innych do dbania o zdrowie i zapewnienia szerszego dostępu sprzedawców detalicznych do zdrowszych opcji. Urban Legend ma ambitny plan rozwoju, który ma na celu ułatwienie dostępu do produktów konsumentom i cieszę się, że mogę dołączyć do zespołu w ich misji wyeliminowania śmieciowego jedzenia" - mówił, cytowany przez portal "QSR Media UK".

