Zapytali Ronaldo o Beckhama. Hitowa reakcja Cristiano, wideo poszło w świat

Cristiano Ronaldo to jedna z największych legend światowego futbolu. Pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki, mistrz Europy z reprezentacją Portugalii, rekordzista pod względem liczby goli w Lidze Mistrzów i w historii drużyn narodowych. Jego kariera obejmuje występy w największych klubach świata - od Sportingu Lizbona, przez Manchester United, Real Madryt i Juventus, aż po Al-Nassr. Znany jest nie tylko z niesamowitej skuteczności i dyscypliny, ale również z niezwykłego przywiązania do pracy nad sobą i perfekcjonizmu, który uczynił go symbolem idealnego wręcz sportowca.

Werder Brema - VfL Wolfsburg. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Polsat Sport

Cristiano Ronaldo naprawdę powiedział to o Davidzie Beckhamie

Portugalczyk od lat unika dłuższych rozmów z mediami. Rzadko decyduje się na obszerne wywiady, koncentrując się raczej na grze i rodzinie. Tym razem jednak postanowił wrócić do brytyjskiego dziennikarza Piersa Morgana, który już wcześniej przeprowadzał z nim głośne, szczere rozmowy. Ronaldo zapowiedział, że będzie to jego "najbardziej osobisty wywiad" - i rzeczywiście, w trakcie tej rozmowy opowiedział nie tylko o futbolu, ale także o życiu prywatnym, relacjach rodzinnych oraz tym, jak postrzega samego siebie poza boiskiem.

Nie zabrakło też humoru. W pewnym momencie Morgan zapytał Ronaldo, czy uważa się za przystojniejszego od Davida Beckhama. Na te słowa 40-letni piłkarz wybuchnął śmiechem, po czym odpowiedział: "To zależy, bo dla mnie dobry wygląd to nie tylko twarz, ale całość". Dziennikarz postanowił pociągnąć temat i zaproponował zabawną wizję: "Wyobraź sobie, że ty i David nie macie żadnej rozpoznawalności i idziecie po plaży Copacabana w samych kąpielówkach. Którego więcej dziewczyn zaczepi?". Na odpowiedź CR7 wcale nie trzeba było długo czekać. "Mnie. Bez wątpienia mnie. David ma piękną, przystojną twarz, ale reszta jest u niego normalna. Ja nie jestem normalny. Jestem perfekcyjny" - odparł Ronaldo z uśmiechem.

Morgan zapytał też, czy Portugalczyk czuje zazdrość wobec Beckhama. "Beckham był ikoną poza boiskiem, ja jestem ikoną na boisku i poza nim. Szanuję go, ale ja nie potrzebuję fryzury, żeby być na okładce. Ja tam jestem, bo strzelam gole" - podkreślił Ronaldo, śmiejąc się.

Rozwiń

Cristiano Ronaldo FAYEZ NURELDINE/AFP/East News East News

Cristiano Ronaldo AFP

David Beckham Aaron M. Sprecher/Associated Press East News