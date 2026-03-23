Zaprosili Babiarza na rozmowę. O zmianie decyzji nie było mowy. "Nie mam pretensji"

Przemysław Babiarz to jeden z najbardziej znanych głosów Telewizji Polskiej. Kibice od lat mogą słuchać jego komentarza przy okazji wielu dyscyplin sportowych. Przez lata jego główną domeną były lekkoatletyka, pływanie i skoki narciarskie. 62-latek w miniony weekend komentował halowe mistrzostwa świata w lekkoatletyce. Legendarny dziennikarz nie uniknął wpadki w trakcie biegu na 60 metrów, kiedy to pomylił zawodników.

Najgłośniej o Babiarzu było w trakcie letnich igrzysk olimpijskich w Paryżu, kiedy to jego słowa w trakcie otwarcia imprezy poruszyły całą Polskę, a on został zawieszony przez władze TVP. Ostatecznie wrócił do mikrofonu, ale temat ciągle powraca.

Tak władze TVP potraktowały Babiarza. "Kolejna złośliwość"? Stanowcza odpowiedź

Kilka tygodni temu odbyły się zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie. Babiarz nie poleciał do Włoch, a wspomagał ekipę TVP w studiu w Warszawie, gdzie był ekspertem podczas zawodów w skokach narciarskich oraz komentował łyżwiarstwo figurowe. Teraz w rozmowie z "WP SportoweFakty" wrócił do tego wydarzenia.

Pogodziłem się z tym. Miałem satysfakcję z komentowania zawodów łyżwiarstwa figurowego

62-latek o braku powołania na igrzyska dowiedział się dużo wcześniej niż kibice. Jak mu wytłumaczono to, że nie poleci do Włoch?

- Tłumaczono to koniecznością wprowadzenia oszczędności. Igrzyska to droga impreza, więc trzeba było minimalizować i tak ogromne wydatki. Już sporo czasu przed igrzyskami zostałem zaproszony na rozmowę i tam ogłoszono mi, że nie jadę na igrzyska. Naprawdę pogodziłem się z tym i nie mam pretensji - powiedział.

Babiarz w rozmowie z "WP SportoweFakty" podkreślił, że cieszył się z tego, że mógł relacjonować zawody łyżwiarstwa figurowego w duecie z Haliną Gordon-Półtorak. - Dla mnie to był powrót do korzeni, bo 28 lat temu na mistrzostwach Europy w Mediolanie debiutowałem jako komentator łyżwiarstwa figurowego. Czerpałem olbrzymią przyjemność, że znów mogłem komentować z panią Haliną u boku - dodał.

Alexander Shevchenko - Ugo Humbert. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport