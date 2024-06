Daniel Olbrychski chciał zostać mistrzem olimpijskim. Uprawiał wiele dyscyplin

"Ja będąc młodym człowiekiem widziałem swoją przyszłość jako - absolutnie, nie miałem co do tego wątpliwości - przyszłego mistrza olimpijskiego. Tylko problem polegał na tym, że nie byłem pewny w jakiej dyscyplinie. Więc jak wygrywali nasi szermierze, to uprawiałem szablę w Pałacu Kultury, (...) jak biegacze - bo był wtedy wspaniały wunderteam lekkoatletyczny polski Krzyszkowiak-Chromik (Zdzisław Krzyszkowiak i Jerzy Chromik - przyp. red.) - to biegi średnie na Lotniku uprawiałem. I już zaczynałem podchodzić do jazdy konnej, ale to był za drogi sport do uprawiania. Byliśmy dosyć biedną rodziną. (...) Potem to wszystko nie doprowadziło mnie oczywiście do mistrzostwa olimpijskiego, bo za krótko te dyscypliny uprawiałem, ale potem przydało się w moim zawodzie. Bo jak trzeba grać w filmie historycznym, to wezmę do ręki szablę cięższą, prawdziwą i te początki szermierki mi pomagają. Jak trzeba grać boksera, czy spadać z konia, to pomaga mi uprawianie boksu, bądź judo. Jak trzeba zagrać lekkoatletę w Jowicie, to widać w ujęciu, jak biegnę w kółko na stadionie Wisły. Także musiałem uprawiać również biegi" - wyjawił w 2012 roku z rozmowie z Polską Agencją Prasową.