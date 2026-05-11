Zapłaciła 350 zł za trening z Lewandowską, teraz ujawnia. "Trudno o komfort"

Anna Lewandowska przez wiele lat spełniała się w roli karateczki i z powodzeniem reprezentowała Polskę na arenie międzynarodowej. Karierę zakończyła jako 38-krotna medalistka mistrzostw Polski, Europy i świata, a sukcesów w swoim CV zapisanych z pewnością miałaby jeszcze więcej, gdyby nie tak szybkie przejście na sportową emeryturę. Choć dziś nie jest już profesjonalną zawodniczką w karate tradycyjnym, sport wciąż pozostaje bliski jej sercu. Obecnie spełnia się ona bowiem jako business woman i trenerka fitness, która miłością do aktywności fizycznej zaraża innych.

Tradycją są już organizowane przez małżonkę Roberta Lewandowskiego obozy treningowe Camp by Ann w Dojo Stara Wieś. Od jakiegoś czasu 37-latka prowadzi także tak zwane "Healthy Days", a więc specjalne jednodniowe eventy, podczas których uczestnicy mogą wziąć udział we wspólnym treningu z nią i jej teamem.

Dziennikarka wybrała się na event Anny Lewandowskiej w Krakowie. "Tanio nie było"

Ostatnia edycja Healthy Day odbyła się w miniony weekend w Krakowie, a udział w nim wzięła m.in. Marcelina Ziętek, aktorka i partnerka Piotra Żyły. Na event wybrała się także dziennikarka serwisu "Plotek", Julia Mistarz, która już po wydarzeniu podzieliła się swoimi odczuciami. Już na samym wstępie kobieta wspomniała, że wzięcie udziału w treningu wcale nie było tanie. Najtańszy wariant biletu kosztował bowiem 350 złotych, a już po wejściu na halę otrzymała ona drobny upominek w postaci produktów z marek prowadzonych przez Lewandowską.

Dziennikarka w dalszej części swoich rozważań skupiła się wypunktowaniu co w Healthy Day jest się podobało, a co już niekoniecznie. Mistarz przyznała, że Lewandowska starała się utrzymywać bliski kontakt ze wszystkimi uczestnikami imprezy, co było na plus. To co jednak nieco ją zaskoczyło, to fakt, że podczas ostatniego z treningów - lekcji bachaty - Anna na scenie pojawiła się jedynie na moment. "Na sali dało się słyszeć pewne głosy niezadowolenia uczestniczek. Niektóre z nich liczyły na stałą obecność Lewandowskiej. Moim zdaniem jednak takie pretensje są nieco przesadzone. Trudno oczekiwać, żeby ukochana piłkarza była w stanie ćwiczyć na pełnych obrotach przez prawie pięć godzin z rzędu" - przyznała kobieta.

Jak się okazuje, ostatni trening dnia przeprowadzony był już w całości przez Lewandowską, która dała niezły wycisk wszystkim uczestnikom. Nie dało się jednak przymknąć oko na największy problem, a mianowicie... brak przestrzeni na hali. Dziennikarka ujawniła, że w trakcie ćwiczeń obawiała się, aby przypadkiem nie kopnąć trenującej obok niej osoby. "Przy tak ogromnym zainteresowaniu większa sala byłaby zdecydowanie lepszą opcją" - stwierdziła.

Kolejnym z minusów miał być... brak szafek dla uczestników pakietów Standard. Podczas eventu dla osób, które zapłaciły za najtańszy bilet wydzielono bowiem jedynie strefę w postaci otwartej przestrzeni bez nadzoru. "Zamiast w pełni skupić się na endorfinach, przez cały trening z tyłu głowy miałam obawę o bezpieczeństwo moich rzeczy. Trudno o komfort, gdy zastanawiasz się, czy po powrocie do szatni twoja torebka nadal będzie na swoim miejscu. Biorąc pod uwagę cenę biletu, która wynosiła 350 złotych, nie wydaje mi się, żeby było to wygórowanym oczekiwaniem" - podsumowała.

