Zapewniła sobie emeryturę w wieku 25 lat. Tyle zapłaci jej państwo

Anna Dymarczyk

Natalia Czerwonka w tym roku po raz kolejny pojedzie na igrzyska olimpijskie. Polska łyżwiarka szybka kończyła już karierę w 2022 roku, ale ostatnio wróciła, by postarać się o jeszcze jeden medal dla Polski. Co ciekawe, polska panczenistka emeryturę zapewniła sobie już w wieku 25 lat. Tyle za jakiś czas będzie otrzymywała od państwa.

Kobieta w sportowej bluzie z napisem siedzi na żółtej sofie, w tle zielone rośliny doniczkowe, nowoczesne wnętrze z dużym oknem i jasnym światłem. Przed sofą niewielkie zielone rośliny oraz szklanka napoju.
Natalia CzerwonkaMichal ZebrowskiEast News
Po igrzyskach w Pekinie Natalia Czerwonka oficjalnie poinformowała o zakończeniu sportowej kariery. Nieoczekiwanie jednak wznowiła ją na niedługo przed igrzyskami olimpijskimi w Mediolanie i udało jej się zakwalifikować. Doświadczona zawodniczka największe sukcesy odnosiła w biegach drużynowych.

Sensacyjny powrót polskiej medalistki olimpijskiej z emerytury. Chce jechać na igrzyska

Natalia Czerwonka zapewniła sobie emeryturę w wieku 25 lat

Dla Czerwonki igrzyska w Mediolanie będą jej piątymi. Po raz pierwszy pojechała na najważniejszą imprezę czterolecia do Vancouver w 2010 roku - wówczas jako rezerwowa obserwowała swoje koleżanki, które zdobyły w Kanadzie brązowy medal. Niedługo musiała jednak czekać na swój sukces.

Podczas igrzysk Soczi, w 2014 roku, sama wzięła już udział w biegu drużynowym i razem z polskimi zawodniczkami zdobyła srebro. Ten właśnie medal sprawił, że Czerwonka już w wieku 25 lat zapewniła sobie olimpijską emeryturę. Na to, by państwo zaczęło ją wypłacać, będzie jednak musiała jeszcze trochę poczekać.

Natalia Czerwonka tyle dostanie od państwa. Musi jeszcze poczekać

Mimo zakończenia sportowej kariery w 2022 roku, Czerwonka nie mogła jeszcze liczyć na otrzymanie świadczenia. W tamtym momencie miała 33 lata, dziś ma 37, a emeryturę olimpijską otrzymać można dopiero po osiągnięciu 40. roku życia. To oznacza, że bez względu na decyzję o zakończeniu kariery lub jej kontynuacji, Czerwonka poczeka jeszcze trzy lata na otrzymanie świadczenia.

Ta historia zmroziła wszystkich. Dramat polskiej medalistki. Na jezdni znalazł ją trener

Gdyby Czerwonka otrzymała sportową emeryturę dzisiaj, na jej konto wpłynęłoby 5116,99 zł. Kwota ta nie jest objęta żadnymi obciążeniami, podatkami i opłatami. Co roku dochodzi również do waloryzacji tej kwoty, więc za trzy lata może ona wyglądać już nieco inaczej.

Zawodniczka w czerwono-białym stroju sportowym na lodowisku, trzymająca w rękach okulary ochronne, skupiona i skoncentrowana podczas startu w zawodach łyżwiarskich.
Natalia CzerwonkaFoto OlimpikAFP
Zbliżenie zawodniczki w stroju łyżwiarskim na torze, w czerwonym kombinezonie sportowym i zielonej opasce na głowie, z lekkim uśmiechem i skupionym wyrazem twarzy.
Natalia CzerwonkaSoeren Stache AFP
