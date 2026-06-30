Zapadł wyrok ws. polskiego zawodnika. Czekał na tę decyzję latami

Salim Touahri to jeden z niewielu polskich zawodników MMA, którzy mogą pochwalić się przygodą w amerykańskiej organizacji UFC. 36-latek zawalczył w niej trzykrotnie w latach 2017-2019, notując w tym czasie trzy przegrane - dwie jednogłośną decyzją sędziów, a jedną po niejednogłośnym werdykcie.

Touahri pojawił się także w tej mniej profesjonalnej odsłonie sportów walki. Zawodnik zmierzył się na Clout MMA 5 z Gracjanem Szadzińskim, a następnie na gali MMA Attack podjął się freakowego pojedynku ze znacznie cięższym i wyższym Mariuszem Wachem.

Życie 36-latka w pewnym momencie mogło potoczyć się jednak zupełnie inaczej. Touahri blisko siedem lat temu został pomówiony przez małego świadka koronnego Krystiana K., ps. Klemens, i spędził w areszcie około 14 miesięcy. Wiele wskazuje na to, że jego sprawa powoli dobiega końca.

7 lat czekania na wyrok i wreszcie jest decyzja. Polski zawodnik uniewinniony

Touahri w poniedziałek 29 czerwca za pośrednictwem mediów społecznościowych podzielił się z fanami informacją o wyroku pierwszej instancji, jaki względem jego osoby podjął Sąd Okręgowy w Krakowie.

- W dniu 29.06.2026 zostałem całkowicie uniewinniony przez Sąd Okręgowy w Krakowie. Prawie siedem lat temu na podstawie słów małego świadka koronnego Krystiana K., ps. Klemens z Myślenic, zostałem zatrzymany i spędziłem w areszcie 14 miesięcy, dzisiaj zostałem oczyszczony przez Sąd Okręgowy, jest to wyrok I instancji - napisał na Instagramie.

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Z informacji przekazanych przez zawodnika wynika, że sprawa wciąż czeka na ostateczne rozstrzygnięcie, ale po wyroku uniewinniającym w pierwszej instancji jest coraz bliżej radosnego zakończenia.

Warto odnotować, że prokuratura po zeznaniach wspomnianego Klemensa postawiła Touahriemu dwa zarzuty - przynależność do zorganizowanej grupy przestępczej oraz handlu narkotykami na dużą skalę. Zawodnik miał być też bezpośrednio związany z gangiem pseudokibiców Cracovii. Żadnej z wymienionych rzeczy nigdy nie udało się natomiast udowodnić w procesie.

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