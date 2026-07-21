Zanim podbiła MMA, trenowała inną dyscyplinę. Teraz czeka ją "Taniec z Gwiazdami"

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Kilka dni temu Polsat oficjalnie ogłosił, że w najbliższej edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" zobaczymy na parkiecie Joannę Jędrzejczyk. Dziś "JJ" znana jest głównie jako legenda MMA i druga na świecie kobieta wprowadzona do Galerii Sław UFC. Mało kto wie jednak, że swoją przygodę ze sportem fighterka zaczynała od kompletnie innej dyscypliny.

Joanna Jędrzejczyk
Joanna JędrzejczykAKPA AKPA

Wakacje trwają w najlepsze, a to oznacza, że Polsat małymi krokami przygotowuje się do kolejnej edycji popularnego programu rozrywkowego - "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". W dotychczasowych edycjach sportowcy pojawiali się na parkiecie regularnie, nie trudno więc było wywnioskować, że i tym razem na liście uczestników pojawi się nazwisko chociażby jednego reprezentanta Polski. Mało kto chyba jednak spodziewał się, że na debiut na tanecznym parkiecie zdecyduje się... Joanna Jędrzejczyk.

"Siła, determinacja i charakter - Joanna Jędrzejczyk już niebawem zamelduje się na parkiecie "Tańca z Gwiazdami"! Jedna z najbardziej utytułowanych polskich zawodniczek sportów walki, mistrzyni UFC i ikona światowego MMA, od lat inspiruje swoją pasją, wytrwałością i nieustępliwością. Cieszymy się Asiu, że jesteś razem z nami!" - przekazano w komunikacie.

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Miała być koszykarką. Została legendą MMA

Joanna Jędrzejczyk znana jest przede wszystkim ze swoich sukcesów w sportach walki. 38-latka jako pierwsza Polka podpisała kontrakt z jedną z największych organizacji MMA na świecie - Ultimate Fighting Championship. W latach 2015-2017 była nawet mistrzynią UFC w wadze słomkowej. W czerwcu 2022 roku po przegranej walce z Weili Zhang Polka niespodziewanie ogłosiła zakończenie sportowej kariery, jednak świat MMA o niej nie zapomniał - w 2024 roku "JJ" przeszła do historii jako druga kobieta na świecie, która została wprowadzona do Galerii Sław UFC. Na jednym wyróżnieniu się jednak nie skończyło i w 2026 roku Jędrzejczyk przeszła do historii jako pierwsza kobieta dwukrotnie włączona do tego prestiżowego grona.

Choć jej CV wypełnione jest po brzegi sukcesami w sportach walki, te wcale nie były jednak pierwszą miłością Joanny. Zanim bowiem spróbowała ona swoich sił jako fighterka, marzyła o karierze... koszykarki. Jako dziecko trenowała koszykówkę w olsztyńskiej Łączności i przez kilka lat rozwijała się właśnie na parkiecie. Wysoka sprawność, szybkość i zmysł do gry sprawiały, że dobrze odnajdywała się w tej dyscyplinie, jednak jej plany pokrzyżowały problemy zdrowotne.

Z czasem podczas treningów coraz bardziej zaczęły dokuczać jej kolki, które były efektem zbyt dużej jak na jej ówczesny wiek wątroby. Ostatecznie, choć kochała koszykówkę całym sercem, musiała z tej dyscypliny zrezygnować.

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kobieta o ciemnych, rozpuszczonych włosach ubrana w jasnoróżową kurtkę z białymi rękawami i niebieską bluzę stoi na ulicy, w tle osoby przechodzące oraz elementy miejskiego krajobrazu
Joanna JędrzejczykAliaksandr ValodzinEast News
Joanna Jędrzejczyk
Joanna JędrzejczykNiemiec AKPA
Joanna Jędrzejczyk
Joanna JędrzejczykRONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFPAFP


Joanna Jędrzejczyk: Nie będę ukrywać - Galeria Sław UFC była moim marzeniem. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

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