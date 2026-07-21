Wakacje trwają w najlepsze, a to oznacza, że Polsat małymi krokami przygotowuje się do kolejnej edycji popularnego programu rozrywkowego - "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". W dotychczasowych edycjach sportowcy pojawiali się na parkiecie regularnie, nie trudno więc było wywnioskować, że i tym razem na liście uczestników pojawi się nazwisko chociażby jednego reprezentanta Polski. Mało kto chyba jednak spodziewał się, że na debiut na tanecznym parkiecie zdecyduje się... Joanna Jędrzejczyk.

"Siła, determinacja i charakter - Joanna Jędrzejczyk już niebawem zamelduje się na parkiecie "Tańca z Gwiazdami"! Jedna z najbardziej utytułowanych polskich zawodniczek sportów walki, mistrzyni UFC i ikona światowego MMA, od lat inspiruje swoją pasją, wytrwałością i nieustępliwością. Cieszymy się Asiu, że jesteś razem z nami!" - przekazano w komunikacie.

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Miała być koszykarką. Została legendą MMA

Joanna Jędrzejczyk znana jest przede wszystkim ze swoich sukcesów w sportach walki. 38-latka jako pierwsza Polka podpisała kontrakt z jedną z największych organizacji MMA na świecie - Ultimate Fighting Championship. W latach 2015-2017 była nawet mistrzynią UFC w wadze słomkowej. W czerwcu 2022 roku po przegranej walce z Weili Zhang Polka niespodziewanie ogłosiła zakończenie sportowej kariery, jednak świat MMA o niej nie zapomniał - w 2024 roku "JJ" przeszła do historii jako druga kobieta na świecie, która została wprowadzona do Galerii Sław UFC. Na jednym wyróżnieniu się jednak nie skończyło i w 2026 roku Jędrzejczyk przeszła do historii jako pierwsza kobieta dwukrotnie włączona do tego prestiżowego grona.

Choć jej CV wypełnione jest po brzegi sukcesami w sportach walki, te wcale nie były jednak pierwszą miłością Joanny. Zanim bowiem spróbowała ona swoich sił jako fighterka, marzyła o karierze... koszykarki. Jako dziecko trenowała koszykówkę w olsztyńskiej Łączności i przez kilka lat rozwijała się właśnie na parkiecie. Wysoka sprawność, szybkość i zmysł do gry sprawiały, że dobrze odnajdywała się w tej dyscyplinie, jednak jej plany pokrzyżowały problemy zdrowotne.

Z czasem podczas treningów coraz bardziej zaczęły dokuczać jej kolki, które były efektem zbyt dużej jak na jej ówczesny wiek wątroby. Ostatecznie, choć kochała koszykówkę całym sercem, musiała z tej dyscypliny zrezygnować.

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Joanna Jędrzejczyk Aliaksandr Valodzin East News

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Joanna Jędrzejczyk RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP AFP





Joanna Jędrzejczyk: Nie będę ukrywać - Galeria Sław UFC była moim marzeniem. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport