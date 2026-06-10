Zamieszki po ataku w Belfaście. Irlandzki multimilioner nawołuje, "Zamknijcie granice"

Zamaskowani mieszkańcy Belfastu we wtorek, 9 czerwca, wyszli na ulice i w stolicy Irlandii Północnej rozpętała się prawdziwa fala zamieszek przeciwko imigrantom. Zniszczeniom i serii podpaleń uległo mnóstwo budynków mieszkalnych oraz zaparkowane przy nich samochody. Ogromna liczba miejskich dróg została zablokowana. W stolicy Irlandii Północnej ciągle było słychać również wyjący dźwięk syren oraz odgłosy policyjnych śmigłowców krążących nad miastem.

Zapalnikiem do takich działań był bezpardonowy atak 30-letniego uchodźcy z Sudanu, który w poniedziałek ciężko ranił nożem 40-latka.

Napięta sytuacja na wyspach rozniosła się szerokim echem po całym świecie, a jedną z osób, która postanowiła skomentować brutalny atak i jego skutki, jest irlandzki multimilioner i legendarny zawodnik UFC, Conor "The Notorious" McGregor.

Głośno po zamieszkach w Belfaście. Conor McGregor komentuje trudną sytuację

Mimo że McGregor reprezentuje barwy Republiki Irlandii, a nie Irlandii Północnej, to w ogóle nie gryzł się w język przy opisie brutalnego ataku, do którego doszło w Belfaście. Najbardziej znany zawodnik w historii MMA wskazał przy tym rozwiązania, które jego zdaniem są niezbędne, aby nie doszło ponownie do wybuchu agresji na ulicach w żadnym z państw wyspiarskich. Radykalnie zwrócił się także do władz swojego kraju.

- Zamknijcie granice. Wkroczcie zbrojnie do ośrodków IPAS (International Protection Accommodation Services) i usuńcie wszystkich nielegalnych imigrantów z tej wyspy. Zapraszanie i finansowanie osób z zaburzeniami psychicznymi z krajów trzeciego świata jest absolutnie nie do przyjęcia. Wyrzućcie ich stąd. Powstrzymajcie ich przed przyjazdem. Mówimy temu "nie" - napisał we wtorek na platformie X.

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Wspomniany wpis nie był jednak jedynym, za którego pośrednictwem McGregor zaangażował się w sprawę. Raptem kilka godzin później w sieci pojawił się kolejny. Mężczyzna ponownie dał do zrozumienia, że władza powinna zrezygnować z przyjmowania imigrantów z krajów Trzeciego Świata i pomagać im w miejscach, z których pochodzą.

- Zabrońcie imigracji z Trzeciego Świata natychmiast. Pomóżcie im tam, gdzie są. Tak jak robiliśmy to przez lata, pięknie i szlachetnie, wiele razy. Nie mogą już tu przyjeżdżać - dodał.

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Conor McGregor Jim Watson / AFP AFP

Zapadła decyzja ws. hitowej walki Conora McGregora Stacy Revere / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Conor McGregor Stacy Revere / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP





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