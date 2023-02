Rihanna dołączyła do grona świetnych artystów, którzy w swoim portfolio mają Halftime Show przy okazji corocznego Super Bowl. W poprzednich latach przy okazji finałowego meczu o mistrzostwo w futbolu amerykańskim NFL występowali m.in. Paul McCartney, The Rolling Stones i Michael Jackson. Zaśpiewała fragmenty swoich hitów: "Umbrella" "Diamonds", "B***h Better Have My Money", "Where Have You Been"/"Only Girl (In the World)", "We Found Love"/"Rude Boy", "Pour It Up", "Work"/"Wild Thoughts", "All of the Lights" oraz "Run This Town".