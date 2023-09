Simona Halep jesienią ubiegłego roku została zawieszona za stosowanie dopingu podczas wielkoszlemowego US Open. U utytułowanej zawodniczki wykryto Roxadustat - lek stosowany m.in. w przypadkach anemii, przyczyniający się do wzrostu hemoglobiny i produkcji czerwonych krwinek. Tenisistka długo broniła swej niewinności. "Rozpoczął się właśnie najtrudniejszy mecz mojego życia: batalia o prawdę. Zostałam poinformowana o pozytywnym wyniku i wykryciu roxadustatu w niezwykle niewielkiej ilości, co było największym zaskoczeniem w moim życiu. Przez całą moją karierę idea oszustwa nigdy nie przeszła mi przez głowę i stoi ona w sprzeczności z moimi wartościami. Czuję się zaskoczona i oszukana. Będę walczyć do końca, by udowodnić, że nigdy świadomie nie przyjęłam żadnych zakazanych substancji i wierzę w to, że prędzej czy później prawda wyjdzie na jaw" - napisała w oświadczeniu.