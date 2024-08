Zamieszanie wokół olimpijki, padły mocne zarzuty. Zawodniczka odpowiedziała

Luana Alonso poza wioską olimpijską

Wielu sportowców po tym, jak zakończyło swoje olimpijskie zmagania, wróciło do kraju, by dalej trenować i przygotowywać się do kolejnych zawodów lub odpoczywać w znanym otoczeniu. Przypadek Luany Alonso był jednak szczególny. Paragwajka odpadła już po pierwszym swoim starcie i wtedy od razu poinformowała o zakończeniu kariery w pływaniu. W wiosce olimpijskiej jednak została.