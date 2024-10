Zamieszanie wokół Kyliana Mbappe. Influencerka nie miała zamiaru milczeć

Od kilku dni media na całym świecie mocno rozpisują się na temat Kyliana Mbappe. I wcale nie chodzi o kwestie czysto sportowe, a o skandal, w który rzekomo piłkarz Realu Madryt ma być zamieszany. Chodzi dokładnie o sytuację przed kilkunastu dni, kiedy to gwiazdor reprezentacji Francji nie został powołany na zgrupowanie kadry narodowej z powodu rzekomej kontuzji, a przerwę od rywalizacji wykorzystał na krótki wyjazd do Szwecji. Jak informowały wówczas zagraniczne media, 25-latek miał najpierw udać się ze swoją świtą do francuskiej restauracji w Sztokholmie, a następnie przenieść się do klubu nocnego. Reklama

Samo pojawienie się Mbappe w lokalu dla dorosłych z pewnością nie wywołałoby skandalu, gdyby nie fakt, że w krótce potem jedna z kobiet bawiących się w klubie zgłosiła policji, że padła ofiarą napaści seksualnej. Media szybko połączyły wątki pojawiło się mnóstwo artykułów łączycych piłkarza z wydarzeniami z tamtej nocy. Głos w tej sprawie zabrała prawniczka Francuza, Marie-Alexi Canu-Bernard. "Mbappe jasno mówi: nie mam sobie nic do zarzucenia. Żyje oczywiście inaczej niż my. Ma wokół siebie kordon sanitarny, żyje w pewnej bańce. To środowisko, w którym nie pozwala się mu ryzykować. Jest mocno wystawiony na widok publiczny, a jego bliskie otoczenie o tym wie i on sam również. Wszystko jest zorganizowane tak, by tego typu sytuacje nie miały miejsca" - poinformowała media.

Reklama Mbappe czaruje na treningu Realu Madryt. Uśmiech nie schodził z twarzy. WIDEO / AP / © 2024 Associated Press

Szwedzka influencerka zabrała głos ws. poruszenia wokół Kyliana Mbappe

Teraz milczenie postanowiła przerwać Julia Frenzen, szwedzka influencerka, która niejednokrotnie bywała na imprezach z wielkimi gwiazdami futbolu. W rozmowie z Expressen kobieta ujawniła, jak wyglądają tego typu imprezy. "Kiedy wybierał się do Sztokholmu, może ktoś, kogo zna, mówił mu o promotorze, który zostaje zatrudniony do przyprowadzenia kilku dziewczyn i fajnej grupy do zabawy. (...) Zdobywasz kontakty i lądujesz na różnych listach, żeby wiedzieli, że: Ach, Julia, możemy cię zaprosić na imprezę. To praca równie pobieżna jak inne w modelingu. Musisz dobrze wyglądać i mieć miłą osobowość" - stwierdziła. Reklama

Szwedka kilka lat temu miała okazję być na imprezie, na której bawił się Kylian Mbappe. Na przyjęciu, które odbyło się przed mistrzostwami świata w Rosji, obecni byli wszyscy piłkarze reprezentacji Francji. Influencerka przyznała, że żaden z panów nie sprawiał większych problemów, a impreza była naprawdę udana.

"To była taneczna i naprawdę hałaśliwa impreza, ale przy tym dyskretna i miła. (...) Musiałyśmy schować telefony do pudełka, co często się zdarza. Tak samo było, gdy byłam na imprezie z Cristiano Ronaldo. Nie mam żadnych zdjęć z tych wieczorów" - oznajmiła.

Mimo to szwedzcy dziennikarze nie mają wątpliwości, że Kylian Mbappe będzie miał w tej sprawie status podejrzanego. Więcej informacji w tej sprawie z pewnością pojawi się wraz z postępem działań odpowiednich służb.

Kylian Mbappe / FRANCK FIFEAFP / AFP

Kylian Mbappe / AA/ABACA/Abaca / East News