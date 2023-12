Adrianna Sułek w tym roku nie brała udziału w zawodach międzynarodowych. Polska gwiazda przygotowuje się nie tylko do igrzysk olimpijskich, ale również do najważniejszej roli w swoim życiu. Za kilka tygodni ma termin porodu. Co ciekawe, mimo że jest już w zaawansowanej ciąży, nie rezygnuje z treningów. I to właśnie jej aktywność została skrytykowana przez kibiców. W końcu lekkoatletka nie wytrzymała złośliwych komentarzy i wysłała wiadomość do fanów. Nie zamierzała gryźć się w język.