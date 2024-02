W grudniu zeszłego roku minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz poinformował o odwołaniu prezesów i członków rad nadzorczych Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Oficjalny komunikat ze szczegółami trafił do mediów społecznościowych. W wyniku kadrowej rewolucji z TVP pożegnało się wielu dziennikarzy , a sprawie do teraz towarzyszą duże emocje. Zahacza ona także o obszary sportowe.

Do zmian obejmujących m.in. sportowe transmisje nawiązywała żona byłego prezesa TVP , Jacka Kurskiego. "Telewizja jest jak transatlantyk. Kurs dużych anten zmienia powoli, tonie też powoli. Zabijanie siły TVP rozpoczęło się ponad rok temu, kiedy nowy prezes zaczął walczyć (jak sądzę, dla ambicji odróżnienia się na siłę od poprzednika) z tym, co było siłą napędową TVP: dużą rozrywką wysokiej jakości, wielkimi widowiskami sportowymi i w ogóle wydarzeniami live, które są solą telewizji i budują zbiorowe emocje; kiedy też zaczęto pozbywać się ludzi, którzy umieli robić wielką Telewizję" - opisała Joanna Kurska w mediach społecznościowych.

Jeśli finał Ligi Mistrzów UEFA zamiast 5 mln jak zawsze, dotąd ogląda 1,3 mln, galę Złotej Piłki France Football z Lewandowskim spycha się z TVP1, gdzie miała 4 mln widzów, do TVP Sport, gdzie ogląda ją 0,32 mln

Mimo że ani ona ani jej mąż od dłuższego czasu nie są już związani z TVP, najwyraźniej wciąż obchodzi ich to, co działo i dzieje się w stacji. Jacek Kurski przygotował raport dotyczący przejęcia Telewizji Publicznej. Opisuje, jak ważną rolę w całym procesie odegrać miała redakcja sportowa . Dokument opublikował Onet.

Jest raport Jacka Kurskiego ws. tego, co miało stać się w TVP. Wspomina "uzurpatorów" i "płaszczenie się"

Według raportu przygotowanego przez Jacka Kurskiego i przedstawionego Prawu i Sprawiedliwości redakcja sportowa TVP odegrała ważną rolę w grudniowych wydarzeniach na Woronicza. To właśnie jej studio miało posłużyć do przygotowania pierwszego odcinka programu "19.30", który to zastąpił wieczorne "Wiadomości". Dokument, opublikowany przez Onet, zamyka się w 72 punktach, a dwa z nich dotyczą TVP Sport.