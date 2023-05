Maria Teresa Turrion Borrallo ujawniła za dużo? Chodzi o szczegóły z życia na królewskim dworze

W materiale wypowiada się również niejaki Antonio Robledo, przedstawiony jako "fryzjer Borrallo". Miał on zasygnalizować, że Charlotte wcale nie będzie piłkarką, jak opisywały to media, a... pielęgniarką. Skąd to wie? Rzekomo właśnie od niani książęcych dzieci. " Charlotte marzy o byciu pielęgniarką . Zafascynowały ją opowieści rodziców o pracownikach służby zdrowia podczas pandemii. Bawi się z dziećmi w pielęgniarki" - zacytowano słowa mężczyzny.

To nie wszystko. Na jaw wychodzi również sportowa przeszłość Marii Teresy Turrion Borrallo. Wygląda na to, że to właśnie ona może być inicjatorką pasji dzieci książęcej pary do sportów walki. Z medialnych doniesień wynika bowiem, że kobieta sama może poszczycić się czarnym pasem w taekwondo wywalczonym jeszcze przed podjęciem pracy na dworze. Poza tym kobieta ukończyła też kurs samoobrony i defensywnej jazdy.