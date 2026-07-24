Zamieszanie po śmierci Hogana. Decyzja ws. testamentu przyniosła koszmar

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

W piątek mija dokładnie rok od śmierci Hulka Hogana. Informacja o odejściu ikony wrestlingu była niespodziewana. W kwietniu jego córka udzieliła wywiadu, w którym podkreśliła że żałuje nakazania usunięcia z testamentu. Jak jednak przekonuje, wcale nie chodzi o pieniądze, mimo że w masie spadkowej było 5 milionów dolarów. Brooke czuje wielką gorycz i mówi o koszmarze.

Hulk Hogan 8 grudnia 2023 r., w czarnej koszulce, bandanie i okularach, na tle logo Hard Rock.
Hulk Hogan, 8 grudnia 2023 r.Julio AguilarGetty Images

24 lipca 2025 niespodziewanie zmarł Hulk Hogan. Zgon nastąpił w posiadłości wrestlera w Clearwater na Florydzie. Służby medyczne, które zaalarmowane zostały przez rodzinę emerytowanego zawodnika, błyskawicznie pojawiły się na miejscu zdarzenia. Niestety nie dały rady uratować legendy amerykańskiego przemysłu rozrywkowego.

Bezpośrednią przyczyną śmierci Hulka Hogana był ostry zawał mięśnia sercowego. O godzinie 9:51 nastąpiło zatrzymanie krążenia u sportowca. Ratownicy medyczni podjęli próbę reanimacji w jego domu, a następnie przetransportowali go do szpitala w Moron Plant. Tam o godz. 11:17 stwierdzono zgon. Raport medyczny wykazał, że Hogan miał duże problemy zdrowotne. 71-latek zmagał się z migotaniem przedsionków oraz przewlekłą białaczką limfocytową.

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Całkowity majątek Hogana szacowano na 25 milionów dolarów. Nie wszystko trafiło do masy spadkowej, wyłączone były najpewniej środki z funduszy powierniczych, spółek czy wspólnych własności. Aktywa objęte postępowaniem spadkowym wynosiły 5 mln. Jedynym beneficjentem testamentu został syn Nick. Oprócz pieniędzy otrzymał też prawa do wizerunku legendy wrestlingu czy znaków towarowych.

Chaos po śmierci Hogana. Zażądała usunięcia z testamentu. Teraz tego żałuje

Co ciekawe, córka Brooke już w 2023 r. poprosiła ojca, by usunął ją z testamentu. Trzy miesiące temu w "Hollywood Raw Podcast" u Daxa Holta i Adama Glyne'a wytłumaczyła dlaczego. Nie chodziło o niechęć do otrzymania pieniędzy. Po prostu obawiała się o swoje bezpieczeństwo. Nie ufała osobom z najbliższego otoczenia Hulka. Nie chciała być elementem walki finansowej, obawiała się rodzinnych waśni.

- Były sytuacje, które mnie bardzo przerażały. Bałam się o siebie, swoje bezpieczeństwo, swoją rodzinę - podkreśliła. Dodała jednak, że teraz żałuje tej decyzji. - Nie ze względu na pieniądze, ale dlatego, że nie mam teraz miejsca przy stole - zaznaczyła. To metafora braku decyzyjności w sprawie dziedzictwa ojca.

Nie mogę nic zrobić. Ludzie, od których tak bardzo chciałam się uwolnić, teraz rządzą, co jest jeszcze większym koszmarem
Brooke Hogan

Żal ma również do swojego brata, wspomnianego jedynego beneficjenta testamentu. Gdy poprosiła Nicka o część osobistych rzeczy ojca, w tym krucyfiks, otrzymała jedynie "parę japonek i kilka koszulek, których nigdy nie nosił".

Jak widać, dokładnie rok po śmierci Hogana kwestie odziedziczenia majątku i posiadania praw wizerunkowych wciąż budzą spore emocje.

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Mężczyzna z długimi blond włosami i białym wąsem, ubrany w czerwoną bandanę i koszulkę z napisem „TRUMP VANCE”, wykrzykuje coś do mikrofonu, energicznie rozciągając materiał swojej koszulki.
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