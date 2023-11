W wakacje wokół Roberta Karasia wybuchła niemała afera. Organizator triathlonowych zawodów w Brazylii (wygranych wcześniej przez Polaka) oświadczył, że w próbce pochodzącej od Karasia wykryto "śladowe ilości niedozwolonej substancji". Sportowiec zareagował błyskawicznie. W oficjalnym oświadczeniu zapewnił, że "w całej swojej karierze był czysty , co potwierdzały wyniki wielu badań antydopingowych".

Później, w rozmowie dla Kanału Sportowego, zasygnalizował, że była pewna wątpliwa sytuacja i że został wprowadzony w błąd . Przygotowując się do walki na FAME MMA, skorzystał z rady "bardzo zaufanego człowieka", który polecił mu suplementację, w której - jak się później okazało - znalazła się zakazana substancja. Wedle zapewnień, miała utrzymywać się ona w organizmie do 72 godzin, ale to właśnie ją wykryto u Karasia około 140 dni później.