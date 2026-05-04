Zamieszanie po półfinale "Tańca z Gwiazdami". Zillmann nie miała zamiaru milczeć

Katarzyna Zillmann, choć wróciła do sportu, wciąż rozwija się tanecznie. Z Janją Lesar w ostatnim czasie nagrywa kolejne wideo, na których obie panie prezentują swoje artystyczne zdolności. Nagrania cieszą się sporą popularnością wśród fanów wioślarki i jej aktualnej partnerki.

Katarzyna Zillmann doszła do półfinału "Tańca z Gwiazdami"

Przed rozpoczęciem jesiennej edycji "Tańca z Gwiazdami" w 2025 roku nikt nie spodziewał się, że Katarzyna Zillmann będzie jedną z największych wygranych tej edycji. Choć odpadła na ostatniej prostej, bo tuż przed finałem, to stała się ogromnie popularna wśród internautów i znalazła wielu nowych fanów.

Ona i Janja Lesar zachwycały wówczas na parkiecie i jako pierwsza para w historii programu złożona z dwóch kobiet zdobywały uznanie jurorów, wysokie noty i głosy widzów. W półfinale odpadły i zakończyły tym samym swój występ. 17. edycję programu wygrał Mikołaj "Bagi" Bagiński, który zatańczył w parze z Magdaleną Tarnowską.

Katarzyna Zillmann zła na jurorów? To napisała po ich decyzji

W kolejnej, 18. edycji show doszło jednak do niespodziewanego zwrotu - po dogrywce jurorzy stwierdzili, że ostatecznie w finale udział wezmą cztery pary. Do finału wcześniej weszli Gamou Fall i Sebastian Fabijański, a o miejsce walczyły ze sobą Magdalena Boczarska i Paulina Gałązka. Z udziału w programie zrezygnował za to Piotr Kędzierski.

Kiedy ogłoszono decyzję jurorów, zareagować postanowiła Katarzyna Zillmann. "Ja, gdy Taniec z Gwiazdami odkrywa, że może dać jednak cztery pary w finale" - napisała na zamieszczonym przez siebie zdjęciu z lekko skwaszoną miną. "Wciąż się po tym nie pozbierałam" - dodała w opisie. W komentarzach pojawiło się wiele głosów wsparcia dla Zillmann. Czasu się jednak nie cofnie, a wioślarka i tak zyskała wiele już samym udziałem w programie.

Katarzyna Zillmann i Jenja Lesar

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar w "Tańcu z gwiazdami"

