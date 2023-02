Wieści z brytyjskiego dworu królewskiego, choć z pozoru błahe, dla rodziny spętanej zasadami i konwenansami mają spore znaczenie. Sprawa rozbija się o pasję Charlotte do... piłki nożnej. Jak potwierdzili jej rodzice, książę William i księżna Kate, dziewczynka pokochała futbol i traktuje go poważnie. Stąd w prasie pojawiły się rozważania na temat tego, czy księżniczka zerwie z królewską tradycją i zostanie zawodową piłkarką. To byłoby coś niesłychanego.