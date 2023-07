Zamienił boisko na… wybieg. Były gracz Arsenalu robi furorę w nowej branży

Niesamowita historia byłego reprezentanta Anglii. Porzucił sport w imię mody

Mężczyzna będąc na sportowej emeryturze postanowił spróbować sił w modelingu . Do podjęcia się nowego wyzwania namówiła Hallsa jego siostra, która prosiła gracza, aby aplikował do kilku agencji.

Choć teraz robi furorę na wybiegu, zdarza mu się wracać wspomnieniami do czasu, kiedy reprezentował barwy londyńskiego klubu. "To szczęście i przywilej, że trafiłem do zespołu takiego jak Arsenal. Dopiero gdy opuściłem Arsenal, pomyślałem sobie: 'O mój Boże, przecież codziennie trenowałem z Thierrym Henrym i Dennisem Bergkampem'. Byłem wtedy zarozumiałym młodym piłkarzem i myślałem, że jestem lepszy od wszystkich na boisku" - zaznaczył model, cytowany przez "The Sun".