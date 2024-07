Zamach na Donalda Trumpa w stanie Pensylwania. Szef UFC reaguje

Zamach na Donalda Trumpa. Dwie osoby nie żyją, są ranni

Dana White zabrał głos po zamachu na Donalda Trumpa. "Jestem w kompletnym szoku"

"Jestem teraz w samolocie, a mój telefon został zbombardowany wiadomościami tekstowymi od ludzi, którzy mnie informują, że Trump został postrzelony. Jestem w kompletnym szoku. Nadal nie wiem, czy nic mu nie jest i jak bardzo źle to wygląda. Modlę się, by prezydent Trump był w pełni zdrowy. To zdjęcie doskonale odzwierciedla to, jakim człowiekiem był Trump. To najtwardszy, najbardziej odporny amerykański twardziel na tej planecie. Mam nadzieję, że ten słaby tchórz, który strzelił, dostanie to, na co zasłużył. Nie mogę się doczekać, aż stanę z nim na scenie w czwartek i przedstawię go na Narodowej Konwencji Republikanów. Opowiem światu o charakterze przyjaciela i człowieka, którego znam" - przekazał na swoim profilu na Instagramie.