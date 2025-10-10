Żałoba w domu Lukasa Podolskiego. Poruszający wpis mistrza świata

Lukas Podolski w bardzo odległej przeszłości obiecał, że zagra w barwach Górnika Zabrze. Obietnicę spełnił latem 2021 roku, gdy oficjalnie podpisał umowę z klubem z Zabrza. 40-latek oczywiście w związku ze zmianą klubu musiał przeprowadzić się do Polski razem ze swoją najbliższą rodziną.

W gronie tych najbliższych przyjaciół/członków rodziny Podolskiego znalazł się piesek, którego mistrz świata z 2014 roku wziął pod swoje skrzydła jeszcze w czasach gry w Bundeslidze, a konkretnie FC Koln, w którym obecnie jedną z największych gwiazd jest Jakub Kamiński.

Lukas Podolski pożegnał pieska. Bolesny wpis

Niestety nadszedł bolesny czas pożegnania, o czym napastnik Górnika Zabrze poinformował w swoich mediach społecznościowych, przekazując smutną wiadomość o śmierci swojego wieloletniego pupila. "Od prezentu na ślub, aż do członka naszej rodziny" - tak swój wpis rozpoczął Podolski.

"Podróżowaliśmy razem - wiernie nam towarzyszyłaś i nauczyłaś nas, co naprawdę znaczy miłość bez słów. Prawie 15 lat u naszego boku, a teraz musieliśmy się z Tobą rozstać. Dziękujemy, że nas wybrałaś, Holly - zawsze będziemy pielęgnować Twoją pamięć i bardzo za Tobą tęsknimy. Kochamy Cię" - napisał mistrz świata, publikując wspólne zdjęcia.

