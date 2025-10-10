Żałoba w domu Lukasa Podolskiego. Poruszający wpis mistrza świata
Lukas Podolski bez wątpienia jest jedną z gwiazd polskiej PKO Ekstraklasy. W związku z tym jego życie jest nieco baczniej śledzone przez kibiców. W piątkowe późne popołudnie w swoich mediach społecznościowych Podolski zamieścił bolesny wpis. Były reprezentant Niemiec pożegnał w nim swojego pieska, który zmarł po prawie piętnastu latach wspólnego życia.
Lukas Podolski w bardzo odległej przeszłości obiecał, że zagra w barwach Górnika Zabrze. Obietnicę spełnił latem 2021 roku, gdy oficjalnie podpisał umowę z klubem z Zabrza. 40-latek oczywiście w związku ze zmianą klubu musiał przeprowadzić się do Polski razem ze swoją najbliższą rodziną.
W gronie tych najbliższych przyjaciół/członków rodziny Podolskiego znalazł się piesek, którego mistrz świata z 2014 roku wziął pod swoje skrzydła jeszcze w czasach gry w Bundeslidze, a konkretnie FC Koln, w którym obecnie jedną z największych gwiazd jest Jakub Kamiński.
Lukas Podolski pożegnał pieska. Bolesny wpis
Niestety nadszedł bolesny czas pożegnania, o czym napastnik Górnika Zabrze poinformował w swoich mediach społecznościowych, przekazując smutną wiadomość o śmierci swojego wieloletniego pupila. "Od prezentu na ślub, aż do członka naszej rodziny" - tak swój wpis rozpoczął Podolski.
"Podróżowaliśmy razem - wiernie nam towarzyszyłaś i nauczyłaś nas, co naprawdę znaczy miłość bez słów. Prawie 15 lat u naszego boku, a teraz musieliśmy się z Tobą rozstać. Dziękujemy, że nas wybrałaś, Holly - zawsze będziemy pielęgnować Twoją pamięć i bardzo za Tobą tęsknimy. Kochamy Cię" - napisał mistrz świata, publikując wspólne zdjęcia.