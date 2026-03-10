Aleksandra Mirosław od lat należy do ścisłej światowej czołówki we wspinaczce sportowej. Specjalizująca się we wspinaczce na czas zawodniczka zapisała się w historii tej dyscypliny dzięki licznym medalom mistrzostw świata i Europy, a także rekordom świata. Największy sukces w karierze osiągnęła podczas XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, gdzie sięgnęła po złoty medal i potwierdziła swoją dominację w tej konkurencji.

Po udanej imprezie czterolecia polska zawodniczka jeszcze wielokrotnie udowadniała, że potrafi rywalizować pod ogromną presją i w decydujących momentach osiągać znakomite rezultaty. Tym większą sensacją była jej niedawna decyzja dotycząca przyszłości. Mistrzyni olimpijska kilka tygodniu temu ogłosiła bowiem, że po zakończeniu tegorocznego sezonu zamierza przejść na sportową emeryturę. Informacja szybko odbiła się szerokim echem w środowisku sportowym, ponieważ Mirosław wciąż pozostaje jedną z najlepszych zawodniczek na świecie i wielu kibiców liczyło, że jeszcze przez kilka lat będzie oglądać ją na najważniejszych imprezach.

To już oficjalne. Aleksandra Mirosław rusza z nowym projektem

Niedługo później zawodniczka zdecydowała się opowiedzieć o swoich planach na przyszłość. W rozmowie z magazynem "Zwierciadło" zdradziła, że chce skupić się na projekcie, którego celem jest zachęcanie najmłodszych do aktywności fizycznej i odkrywania sportu. Teraz w mediach społecznościowych podzieliła się szczegółami.

"Niektóre pomysły zaczynają się bardzo prosto - od rozmowy, wspólnej idei i przekonania, że dzieci dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzebują ruchu. Statystyki są niepokojące. Tylko 17% dzieci w Polsce regularnie uprawia sport, a w krajach takich jak Norwegia czy Słowenia to ponad 90%. To ogromna różnica. Dlatego razem z Parkiem Aktywnej Rozrywki Hopa Park pracuję nad nowym projektem w ramach Akademii 6,02 i szczerze mówiąc już odliczam dni do startu. (…) Naszym celem jest stworzenie największej w Polsce sieci prywatnej infrastruktury sportowej dla dzieci, w tym specjalnie zaprojektowanych ścian wspinaczkowych dostosowanych do najmłodszych. (…) Bo ten projekt ma jeden bardzo prosty cel: pokazać dzieciom, że ruch może być przygodą. Nie chodzi o medale i wyniki. Chodzi o to, żeby dzieci zakochały się w sporcie" - wyjawiła nasza mistrzyni.

