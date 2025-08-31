Zajrzeli do domu Radwańskiej. Jeden szczegół przykuł uwagę
Agnieszka Radwańska to obok Igi Świątek najbardziej utytułowana polska tenisistka. Przez lata zarobiła mnóstwo pieniędzy, a jeszcze na kortach traktowano ją jako ikonę stylu. "Isia" wpuściła do swojego domu magazyn "Elle". Wyjątkowa sesja zdjęciowa pokazała jego stylowe wnętrza i jedno pomieszczenie, które mogło wielu zaskoczyć. Radwańska pochwaliła się pokaźną kolekcją.
Agnieszka Radwańska nigdy nie ukrywała, że lubiła wydawać pieniądze zdobyte na turniejach na zakupy. Przez lata udało jej się zdobyć pokaźną kolekcję odzieży i obuwia. Zdaje się, że szczególnie jest przywiązana do drugiej z tych dwóch opcji.
Agnieszka Radwańska wpuściła "Elle" do swojego domu
Magazyn "Elle" udostępnił w mediach społecznościowych sesję zdjęciową wykonaną w domu Agnieszki Radwańskiej. Słynna tenisistka na większości zdjęć towarzyszyła fotografowi, ale czasem ciekawie było pokazać niektóre widoki bez jej udziału.
"Isia" pozowała m.in. w swojej łazience i na tle zdobytych przez lata pucharów. Kluczem do sesji okazało się jednak coś innego - kolekcja, o którą tenisistka dbała przez lata. Chodziło o garderobę z butami.
Agnieszka Radwańska pokazała garderobę z butami
Nie od dziś wiadomo, że Radwańska lubiła kupować mnóstwo ubrań i butów. To właśnie tych drugich ma w swoim domu nawet w nadmiarze - jedną część garderoby przeznaczyła właściwie tylko na nie. Podobne miejsce w domach polskich gwiazd można znaleźć jedynie u Beaty Kozidrak.
Radwańska pochwaliła się imponującą kolekcją drogich butów. Jedno zdjęcie podkreślało to, że była tenisistka nie rezygnuje wciąż ze sportowego stylu bycia, ale bardzo ceni sobie także elegancję - pokazano to za pomocą założonej na jedną nogę szpilki i wiązanego na drugiej sportowego buta.