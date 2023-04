Ukraińska ambasada w Tel-Awiwie zwróciła się do izraelskiego Ministerstwa Kultury i Sportu, by ich kraj zdecydował się na odwołanie mistrzostw Europy w sambo, ze względu na fakt, że udział w nich biorą Rosjanie i Białorusini. Momentalnie odpowiedziała na to strona rosyjska. - O „broni ideologicznej”, „odwołaniach” i „bojkotach” słyszymy tylko od przedstawicieli kijowskiego reżimu i krajów zachodnich - czytamy w oświadczeniu.