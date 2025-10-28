Żądają przeprosin i odejścia, wrze wokół Zillmann. "Przekroczenie wszelkich granic"

Siódmy odcinek "Tańca z Gwiazdami" wywołał prawdopodobnie największe poruszenie wśród widzów ze wszystkich dotychczasowych w tej edycji. Wszystko za sprawą występu Katarzyny Zillmann i Janji Lesar, a konkretnie tego, co stało się w jego trakcie. Kamery zarejestrowały, że pomiędzy paniami kilkukrotnie doszło do pocałunków na wizji. W mediach błyskawicznie zawrzało.

Burza po zachowaniu Katarzyny Zillmann. Wszystko się nagrało

Momentalnie pojawiło się wiele krytycznych komentarzy. Snuto domysły, jak na postawę srebrnej medalistki z Tokio zareaguje jej partnerka - Julia Walczak. W końcu mowa o pocałunkach w usta, którym towarzyszyły spore napięcie i emocje.

Zillmann szybko zabrała stanowisko w tej sprawie. Co miała do powiedzenia na temat pocałunku z Janją Lesar?

Czy to był pierwszy pocałunek na tym parkiecie, przepraszam bardzo? [...] My robimy tylko to, co czujemy. Chciałyśmy się pocałować

- To było bardzo naturalne, cała chorografia, sam charakter tańca, teatr, jaki się tutaj stworzył. To nie było nic nadzwyczajnego. Pełno par całuje się w każdym odcinku - dodała.

- Tylko my się całowałyśmy przez pół utworu - skontrowała ją szybko rozbawiona Janja Lesar.

Część internautów apeluje do Zillmann. Chcą jej odejścia

Entuzjazmu Zillmann i Lesar nie podzielała część internautów. Nie brakowało krytycznych komentarzy, odnoszących się do kontrowersyjnego pocałunku.

"Faworyzacja. Ten występ był niesmaczny. Pocałunki nie były potrzebne, a Kaśka strzela miny, jakby miała rozebrać Janję", "Pewnie zaraz mnie zjecie, ale czułam się tak niezręcznie patrząc na to brr" - tego typu krytycznych wpisów na profulu "TzG" nie brakowało. A to nie koniec.

Oburzenie ze strony widzów było na tyle silne, że w mediach zaczęły pojawiać się apele do wioślarki o rezygnację z dalszego udziału w programie. Jeden z popularniejszych pochodził z facebookowej grupy "Spotted Mława".

To, co Pani wyprawia w programie, który oglądają nieletni, jest przekroczeniem wszelkich granic. Proszę w imieniu społeczności o wycofanie się z programu i przeproszenie za postawę, którą Pani promuje. Stoi to w sprzeczności z nauczaniem Biblii.

Co ciekawe, pod wpisem na facebooku większość z komentarzy była krytyczna względem postawy autora wpisu. Nie był on jednak odosobniony po 7. odcinku "Tańca z Gwiazdami", w którym doszło do niejednego pocałunku pomiędzy Zillmann i Lesar.

