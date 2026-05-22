13 grudnia 2016 roku to data, którą Michał Materla i jego rodzina zapamiętają do końca życia. Policyjni antyterroryści weszli do mieszkania zawodnika w Szczecinie, wysadzając drzwi, wrzucili do pomieszczenia granaty hukowe, a zaskoczonego "Cipao" obezwładnili dodatkowo przy użyciu paralizatora.

Wszystko na oczach rodziny ówczesnego gwiazdora KSW, czyli partnerki i dwóch synów. Ostatecznie Materla w areszcie niesłusznie spędził siedem miesięcy - jak się okazało, na skutek zeznań jednego z przestępców. Materla opuścił areszt po wpłaceniu 150 tys. poręczenia, a ostatecznie sprawę umorzono w 2022 roku.

Szczecińskiemu zawodnikowi mieszanych sztuk walki zarzucano udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz handel niedozwolonymi substancjami. Analiza akt sprawy po latach ma z kolei potwierdzać, że prokurator, która prowadziła wtedy sprawę, miała wydać nakaz zatrzymania, a także wystąpić o areszt zbyt pochopnie. Adwokat sportowca twierdził po latach, że "z premedytacją i celowo naruszyła przepisy procedury karnej". Z tego też powodu Materla postanowił ubiegać się o odszkodownie ze strony państwa.

Nie byłby to pierwszy taki przypadek, bowiem Tomasz Komenda przed laty otrzymał blisko 13 mln złotych z tytułu bezprawnego pozbawienia wolności na 18 lat. W 2024 roku "Gazeta Wyborcza" donosiła, że Szczecinianin miałby żądać 8 mln złotych od państwa.

Kwota ta jednak nie wzięła się znikąd. Adwokat sportowca wyliczał, że z tytułu zerwanych umów sponsorskich, Materla stracił 4 mln złotych, które otrzymałby przez kolejne 6 lat współpracy. Do tego doliczyć trzeba kolejne gaże za walki w KSW, których nie otrzymał.

"Gazeta Wyborcza" donosiła wtedy również, że prokuratura miała zwlekać z pełnym oczyszczeniem Materli z zarzutów, ponieważ obawiała się, że zawodnik będzie domagał się ogromnego odszkodowania. Od tamtej chwili minęło już trochę czasu i na początku 2026 roku Szczecinianin miał okazję poinformować kibiców, że sprawa dalej się toczy.

- Jest bardzo zaawansowany [proces - przyp. red.], ale na razie - póki co, pozostawię to bez komentarza. To jest po pierwsze, dla mnie, bardzo emocja sprawa, a po drugie ona jest w trakcie załatawiania - zdradził w niedawnym materiale opublikowanym na kanale "MMA Rocks" na YouTube.

Były gwiazdor KSW uspokoił jednak kibiców i potwierdził, że gdyby tylko pojawi się przełom w sprawie, poinformuje o tym opinię publiczną.

