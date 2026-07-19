Przed nami decydujące mecze tegorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej. W sobotę o godzinie 23.00 czasu polskiego rozpocznie się batalia o trzecie miejsce z udziałem Anglików i Francuzów w Miami, a równo 22 godziny później z Nowym Jorku na murawę wyjdą Argentyńczycy i Hiszpanie, aby powalczyć o końcowe trofeum i tytuł czempiona.

W tym roku FIFA zainspirowała się mocno Stanami Zjednoczonymi i futbolem amerykańskim - po raz pierwszy w historii bowiem w przerwie finału mistrzostw świata odbędzie się Halftime Show, podczas którego kibicom piłkarskim czas umilą największe gwiazdy branży muzycznej.

Plejada gwiazd na finale mistrzostw świata

Na długo przed finałem mundialu wiadomo było, że 19 lipca na scenie zobaczymy Shakirę, która po raz kolejny przygotowała na mistrzostwa specjalną piosenkę, tym razem we współpracy z Burna Boy'em - Dai Dai. Fani futbolu Kolumbijkę znają także z wieloletniej relacji z Gerardem Pique. Para jednak rozstała się w czerwcu 2022 roku po tym, na jaw wyszły informacje o zdradach, których dopuścił się hiszpański piłkarz.

Shakira Dia Dipasupil East News

Nieco większym zaskoczeniem było ogłoszenie występy Madonny. Amerykańska gwiazda bowiem nie znalazła się w gronie artystów, których utwory zamieszczono z oficjalnym albumie tegorocznych mistrzostw. Nie należy jednak zapominać, że 67-latka jest absolutną ikoną muzyki pop, a także... miłośniczką aktywności fizycznej. Ponadto jest siedmiokrotną laureatką nagród Grammy. Do tej prestiżowej nagrody w swojej karierze była nominowana aż 28 razy.

Madonna Majewski AKPA

Podczas Haltfime Show wystąpi także południowokoreański zespół BTS, który w ostatnich latach zrewolucjonizował globalny rynek muzyczny. Panowie wielokrotnie zajmowali pierwsze miejsce na listach Billboard Hot 100 i mają status jednego z najlepiej sprzedających się artystów w historii Korei Południowej.

BTS ImagePressAgency/face to face/FaceToFace/REPORTER East News

Bez wątpienia największe poruszenie wywołało ogłoszenie, że podczas finału mundialu przed kibicami w Nowym Jorku zaprezentuje się Justin Bieber. Kanadyjczyk swoją karierę rozpoczynał od coverów publikowanych na YouTube, a dziś jest jedną z największych gwiazd muzyki. Na swoim koncie ma 2 nagrody Grammy (otrzymał łącznie 27 nominacji) i ma blisko 125 milionów słuchaczy miesięcznie na platformie Spotify.

Justin Bieber AFP

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To jednak nie koniec gwiazd, które wystąpią podczas meczu Argentyńczyków i Hiszpanów. Na murawie w akcji zobaczymy jeszcze m.in. zespół Coldplay i Gustavo Dudamela.

Nie należy zapominać, że Halftime Show będzie miało nie tylko cel rozrywkowy, ale również społeczny. Już wcześniej ogłoszono, że wydarzenie to będzie promować fundusz zajmujący się zwiększaniem dostępu dzieci do edukacji i piłki nożnej. Organizatorzy planują zebrać 100 milionów dolarów na wsparcie lokalnych programów edukacyjnych w ponad 200 krajach oraz inicjatyw łączących naukę, sport i rozwój społeczności. Na fundusz ten trafia jeden dolar z każdego sprzedanego biletu na mecze mistrzostw świata.

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Trening piłkarzy Argentyny przed finałem mundialu 2026. WIDEO ALFRED DAVIES / AFPTV / AFP AFP