Zaczęło wiać na morzu, polski as odmienił los. To już jest kurs na medal

Rywalizował z Przemysławem Miarczyńskim , dziś trenerem kadry, później z Pawłem Myszką , ale to starsi konkurenci jeździli na igrzyska. Miarczyński z Londynu przywiózł zresztą brązowy medal, Myszka dwa razy by o malutki krok od medalu. Już wtedy w klasie RS:X Tarnowski rywalizował z nimi jak równy z równymi, w 2015 roku został nawet mistrzem Europy, a rok później zdobył brąz.

Paweł Tarnowski narobił medalowego apetytu. Świetne starty w 2024 roku, podobnie ma być w Marsylii

Pierwsze cztery wyścigi miały się odbyć w niedzielę, cztery kolejne w poniedziałek. Rozegrano jeden, wczoraj, choć kompletnie nie miał sensu. Aby mówić o normalnej rywalizacji, deskarze potrzebują wiatru o sile co najmniej 9-10 węzłów, wtedy było od ośmiu do dziewięciu. Niektórzy ryzykowali, ubiegłoroczny mistrz świata Luc van Opzelaand został nawet zdyskwalifikowany za zbyt szybki start, Polak dopłynął na 12. miejscu. Wyniki były kompletnie zwariowane, nie oddawały umiejętności specjalistów od tej klasy.

Tarnowski jest w klasyfikacji generalnej drugi, dziś był 3., 6., 2., 9. i 2. To forma bardzo dobra, zwłaszcza że nie ma tu zawodnika, który byłby bezbłędny. Świetnie pływał też van Opzelaand, wygrał dwa wyścigi tuż przed Polakiem, ale on margines błędu już wyczerpał. Pamiętajmy, że do klasyfikacji łącznej nie liczy się ten najgorszy wynik, dla Holendra to ten z poniedziałku. Podobnie jak i dla Tarnowskiego. Przekonał się już o tym Nicolo Renna, aktualny mistrz świata, który dziś dwa razy nie ukończył wyścigu. W pozostałych był zaś zawsze w czołowej piątce, stąd i jego wysoka pozycja.