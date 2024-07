Zaczęło się od Babiarza. Atak na polskiego olimpijczyka. "Poszedł chyba polityczny spin"

Sprawa Przemysława Babiarza od kilku dni niezmiennie rozgrzewa opinię publiczną. Ogromny rozgłos wywołał list poparcia, opublikowany przez dziennikarzy TVP i sportowców we wtorkowy poranek. Do blisko dwustu podpisanych osób lawinowo zaczęły dołączać kolejne, publikując wyrazy wsparcia dla komentatora w mediach społecznościowych. Jedną z nich był Marek Plawgo - nasz medalista mistrzostw świata i olimpijczyk. To, co spotkało go potem sprawiło jednak, że on sam musiał opublikować oświadczenie. Oto szczegóły...