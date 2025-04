Donald Trump już w trakcie kampanii wyborczej okazywał jawną niechęć w stosunku do transpłciowych sportowców i zapowiedział, że jeśli uda mu się wrócić do Białego Domu, zrobi wszystko, co w jego mocy, aby transpłciowe zawodniczki nie miały możliwości rywalizowania w sportach kobiecych. Co ciekawe, w kampanii obecnego lidera USA wspierała sama Caitlyn Jenner, a więc transpłciowa celebrytka, która swego czasu jako Bruce Jenner odnosiła imponujące sukcesy sportowe. 75-latka była za to krytykowana przez fanów, którzy zarzucali jej swego rodzaju hipokryzję.

