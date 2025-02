Zabił narzeczoną w walentynki. Teraz układa sobie życie z jej "sobowtórem"

Oscar Pistorius przed laty odnosił ogromne sukcesy w sporcie i dla wielu był inspiracją i wzorem do naśladowania. Południowoafrykański gwiazdor został bowiem pierwszym w historii paraolimpijczykiem po amputacji obu kończyn, który wziął udział w igrzyskach olimpijskich. W 2012 roku w Londynie brał udział w biegu na 400 metrów i był częścią reprezentacji w 4 x 400 metrów, gdzie pełnił rolę przekaźnika zespołu. Wkrótce potem wystąpił także na igrzyskach paralimpijskich. Nikt wówczas nie mógł się spodziewać, że kilka miesięcy później Pistorius stanie się znienawidzonym przez wielu kibiców zawodnikiem. Reklama

Reklama Oscar Pistorius próbował popełnić samobójstwo? / AP TELEVISION / © 2016 Associated Press

Tragedia w walentynki. Oscar Pistorius zastrzelił ukochaną, teraz spotyka się z jej "sobowtórem"

14 lutego 2023 roku Oscar Pistorius został zatrzymany przez policję i oskarżony o zabójstwo swojej narzeczonej, 29-letniej modelki Reevy Steenkamp. Tragiczne sceny rozegrały się w domu sportowca, gdy ten w środku nocy śmiertelnie postrzelił ukochaną, a następnie w kierunku nieżyjącej już kobiety oddał jeszcze kolejne strzały.

W trakcie procesu biegacz tłumaczył, że wziął swoją partnerkę za włamywacza. Wiele osób nie wierzyło jednak w jego prawdomówność. Zastanawiano się bowiem, jakim cudem Pistorius nie zauważył, że w łóżku obok niego nie ma jego ukochanej i nie doszedł do wniosku, że to ona jest w łazience. W wersję podejrzanego nie do końca uwierzył także sąd, który skazał go najpierw na pięć lat pozbawienia wolności i trzy lata w zawieszeniu. Dwa lata później wyrok zmieniono, a karę przedłużono do sześciu lat pozbawienia wolności. W 2017 roku Pistorius ponownie stanął przed sądem i skazany został na 13 lat i 6 miesięcy więzienia za zabójstwo. Reklama

Zakład karny sportowiec opuścił w styczniu 2024 roku po warunkowym zwolnieniu. Powrót do "normalnego życia" był jednak dla Pistoriusa sporym wyzwaniem. Nie mógł on bowiem odnaleźć się w społeczeństwie i nie mógł znaleźć pracy. Ostatecznie zaproponowano mu pracę w kościele, którą 38-latek przyjął bez wahania. Wkrótce potem w mediach pojawiły się nowe pogłoski na temat paralimpijczyka. Jak się okazało, postanowił on ułożyć sobie życie u boku nowej kobiety, Rity Greyling. Zagranicznym dziennikarzom od razu rzuciło się w oczy podobieństwo kobiety do tragicznie zmarłej Reevy Steenkamp. Wiele portali Ritę nazywa nawet "sobowtórem" byłej narzeczonej Pistoriusa.

Matka Reevy Steenkamp nie może uwierzyć w to, że jakakolwiek kobieta zdecydowała się zaufać Pistoriusowi po tym, co zrobił 12 lat temu. 78-latka publicznie ostrzegła nową partnerkę biegacza, aby ta pomyślała o swoim bezpieczeństwie i uciekła od paralimpijczyka najszybciej, jak to tylko możliwe. "Nie rozumiem, jak ona może nie widzieć w nim niczego niepokojącego, skoro on traci panowanie nad sobą. Miał być objęty terapią zarządzania gniewem, gdy był w więzieniu. Był zły i nadal ma problemy z gniewem. Nadal stanowi zagrożenie dla kobiet. Reeva znała go zaledwie trzy miesiące i nie żyje" - mówiła cytowana przez Daily Mail. Reklama

Oscar Pistorius / AFP

Oscar Pistorius / AFP