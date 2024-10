Za oceanem głośno o mistrzyni olimpijskiej. Mocno podpadła fanom

Warto jednak pamiętać, że Jenner zasłynęła nie tylko byciem członkiem rodziny Kardashianów - doskonale znana była bowiem na długo przed związkiem z Kris Jenner. I to przede wszystkim fanom sportu. Jeszcze jako Bruce Jenner Amerykanka zawodowo zajmowała się sportem i trenowała dziesięciobój klasyczny . W 1972 roku zadebiutowała na igrzyskach olimpijskich w Monachium , jednak rywalizację zakończyła dopiero na 10. miejscu . Znacznie lepiej poradziła sobie jednak cztery lata później w Montrealu , gdzie sięgnęła po złoty medal.

Caitlyn Jenner kończy 75 lat. Kontrowersyjna mistrzyni olimpijska tuż przed urodzinami podpadła kibicom

Celebrytka w wieku 64 lat rozpoczęła proces tranzycji, a we wrześniu 2015 roku oficjalnie zmieniła płeć na żeńską i zaczęła posługiwać się imieniem Caitlyn. Wówczas stała się ikoną społeczności LGBT+ w Stanach Zjednoczonych. Aż do czasu, gdy jawnie zaczęła popierać poglądy Donalda Trumpa, obecnego kandydata na prezydenta USA. Warto przypomnieć, że polityk już kilka lat temu dał do zrozumienia, że zamierza odebrać możliwość rywalizacji na arenach międzynarodowych sportowcom transpłciowym.