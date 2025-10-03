Za granicą głośno o Katarzynie Zillmann, stała się ikoną. Tak piszą o Polce

Zillmann w ostatnich odcinkach "Tańca z Gwiazdami" pokazywała swoje taneczne umiejętności, co pozwoliło jej błysnąć już w pierwszych odcinkach i zwrócić uwagę nie tylko polskich widzów, ale też tych z całego świata.

Katarzyna Zillmann świetnie sobie radzi w "Tańcu z Gwiazdami"

Od początku tego sezonu Katarzyna Zillmann oczarowała jurorów "Tańca z Gwiazdami". Już w pierwszym odcinku udało jej się zdobyć za paso doble aż 36 punktów na 40 możliwych i tym samym uplasować się najwyżej w punktacji całego epizodu. W kolejnych odcinkach udało im się zdobywać po 37 punktów. Widać było, że ich styl i ruch przypadły jurorom do gustu.

Dobre wyniki Zillmann stały się również przyczynkiem dużego zainteresowania nią nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Dostrzeżono to, że tańczy w damsko-damskiej parze i zaczęto pisać o niej w zagranicznych magazynach opisujących kwestie związane z osobami LGBT+.

Katarzyna Zillmann stała się ikoną? Piękny tekst w znanym magazynie

Magazyn "Andro Magazine" na swoim Instagramie zaprezentował wideo z "Tańca z Gwiazdami" z Katarzyną Zillmann w roli głównej i postanowił bliżej przyjrzeć się polskiej sportsmence.

"Jest olimpijską wioślarką, ikoną queer i właśnie zapisała się w historii polskiej edycji programu Taniec z Gwiazdami. Katarzyna Zillmann nie tylko bije rekordy na wodzie, ale także przełamuje bariery na parkiecie. Tańcząc u boku Janji Lesar jako pierwsza para jednopłciowa (kobieca, w poprzednich edycjach widzowie mogli podziwiać na parkiecie Jacka Jelonka w parze z Michałem Danilczukiem - przyp. red.) w historii programu, wniosła elegancję, siłę i queerowość do głównego nurtu polskiej telewizji - nie tonując niczego" - można było przeczytać.

"Jej androgyniczny styl i odważna prezencja czynią ją nie tylko mistrzynią sportu, ale także wizualną inspiracją w reprezentacji queer. To nie tylko performans. To zmiana kulturowa" - podkreślono. Zillmann jest coraz częściej zauważana na świecie przez wzgląd na swój występ w programie Polsatu. Wielokrotnie w sieci pojawiały się wypowiedzi nowych fanów i fanek Zillmann, którzy doceniali jej pojawienie się w telewizji i działanie na rzecz osób nieheteronormatywnych w Polsce.

