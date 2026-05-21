Yamal uciął spekulacje. To z nią stanął na czerwonym dywanie

Szymon Łożyński

Nie gra z powodu kontuzji, ale na uroczystą kolację Lamine Yamal przyjechał wraz ze swoją nową partnerką. Hiszpańskie media od czwartkowego poranka rozpisują się, kim jest nowa wybranka serca młodego gwiazdora Barcelony, a świat już obiegły ich wspólne zdjęcia z czerwonego dywanu, na którym przyćmili samych Lewandowskich.

Lamine Yamal w ciemnej kurtce i z aparatem na zębach, obok w miniaturze Inés García w czarnej sukience.
Laminy Yamal, jego nowa dziewczyna

W końcówce sezonu Lamine Yamal nie może pomóc swojej drużynie na boisku. Wszystko z powodu kontuzji mięśniowej uda, jakiej młody piłkarz Barcelony nabawił się pod koniec kwietnia w starciu z Celtą Vigo.

Pierwsze informacje po urazie Yamala nie były zbyt optymistyczne. Pojawiły się nawet wątpliwości, czy piłkarz zdoła wyleczyć się do czasu mistrzostw świata. Później lekarze przekazali jednak lepsze wieści i Hiszpania odetchnęła z ulgą - Yamal zagra na mundialu.

Do końca sezonu nie pomoże już jednak Barcelonie na murawie. Ostatnie dni poświęca przede wszystkim na rehabilitację, ale w środowy wieczór znalazł czas, by wspólnie z nową partnerką przyjechać na kolację do restauracji w Castelldefels, by wraz z kolegami świętować kolejny tytuł w La Lidze.

Koniec spekulacji. Oto nowa dziewczyna Yamala

I właśnie przyjazd 18-letniego gwiazdora Barcelony z nową partnerką, wywołał duże poruszenie w hiszpańskich mediach. Młody piłkarz zakończył spekulacje, który trwały w mediach od dobrych kilkunastu dni i na czerwonym dywanie - trzymając swoją nową wybrankę za rękę - potwierdził, że jest w związku z Inés Garcíą.

Garcia jest hiszpańską influencerką, która na co dzień mieszka w Sevilli. O możliwym jej romansie z Yamalem plotkowano już od dłuższego czasu, gdy para była widziana na spacerze w... Grecji. Teraz plotki znalazły swojej odzwierciedlenie w rzeczywistości, a Hiszpanie mocno żyją tym tematem.

W miejscowych mediach więcej uwagi poświęcono Yamalowi i jego nowej partnerce niż Lewandowskiemu i żonie Annie, którzy również pojawili się na czerwonym dywanie i dla których była to ostatnia kolacja w takim gronie. Kapitan reprezentacji Polski nie przedłuży bowiem umowy z Barceloną i szuka sobie nowego klubu.

A sam Yamal długo nie rozpaczał po rozstaniu z argentyńską piosenkarką Nicky Nicole i znów wydaje się szczęśliwy.

