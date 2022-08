Wzruszający wpis Adriana Kostery. Pokazał żonę, polały się łzy

Triathloniści z całego świata zjechali się do Europy, by spróbować swoich sił podczas wyścigu Swiss Ultra . W rywalizacji brało udział aż trzech reprezentantów naszego kraju - Robert Karaś, Adrian Kostera i Tomasz Lus. Ten pierwszy przez długi czas znajdował się na pozycji lidera. Niestety, na ostatnim etapie zmagań Karasiowi problemy zdrowotne zaczęły sprawiać takie trudności, że 33-latek musiał wycofać się z wyścigu.

Kolejne utrudnienia pojawiły się podczas biegu. Pochodzący z Torunia triathlonista z powodu niesprzyjającej pogody i bolących, przetartych od wysiłku stóp ostatnią część wyścigu pokonał w klapkach. Co pomimo przeciwności losu motywowało Polaka do walki o wysokie miejsce w rywalizacji? O tym 36-latek opowiedział w mediach społecznościowych.

Adrian Kostera wzruszył kibiców wpisem o żonie

36-latek wrócił wspomnieniami do narodzin swojego syna a także o tym, jak wiele trudu jego ukochana od lat wkłada w wychowanie chłopca. "Kim byłbym ja, gdym w tak błahym w tym porównaniu cierpieniu odpuścił. Dziękuje Ela, za to co robiłaś i robisz dla naszego dziecka. Dziękuje za twoje wsparcie każdego dnia. To ty, a teraz i David dajecie mi siłę aby wszystko przetrzymać" - zakończył.