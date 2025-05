Wzruszające obrazki po meczu Barcelony. Rodzina Szczęsnego wbiegła na murawę

Niedzielny mecz z Villarrealem pewnością nie potoczył się tak, jak chciałaby tego Barcelona. Już w czwartej minucie jeden z rywali, Ayoze Perez , otworzył wynik spotkania. Podopieczni Hansiego Flicka odpowiedzieli szybko - jeszcze w pierwszej połowie bramki zdobyli Lamine Yamal i Fermin Lopez . W drugiej partii meczu jednak los znów uśmiechnął się do Villarrealu. Najpierw Wojciecha Szczęsnego zdołał przechytrzyć Santiago Comesana , a równo pół godziny później zrobił to również Tajon Buchanan . Spotkanie ostatecznie zakończyło się triumfem gości 3:2.

Wojciech Szczęsny świętuje zdobycie mistrzostwa Hiszpanii z żoną i synem

Mimo niezbyt satysfakcjonującego wyniku po końcowym gwizdku na Estadi Olimpic Lluis Companys rozpoczęła się prawdziwa impreza. Kibice i piłkarze Barcelony mieli bowiem co świętować - zaledwie kilka dni wcześniej w derbowym meczu z Espanyolem zawodnicy "Dumy Katalonii" zapewnili sobie bowiem mistrzostwo kraju.

Tuż po zakończeniu meczu do swoich małżonków na murawie dołączyły Anna Lewandowska i Marina Łuczenko-Szczęsna wraz z dziećmi. Tą wyjątkową chwilą zarejestrowały kamery, a nagranie opublikowano w mediach społecznościowych. Na swoim profilu filmik udostępniła małżonka Wojciecha Szczęsnego.

28. w historii triumf Barcelony w hiszpańskiej ekstraklasie to wyjątkowy moment dla Wojciecha Szczęsnego i jego rodziny. Jeszcze kilka miesięcy temu piłkarz ogłosił przejście na sportową emeryturę. Jak wówczas tłumaczył, chciał wreszcie skupić się na życiu prywatnym i na rodzinie. Kiedy jednak otrzymał on telefon od Barcelony, pojawiły się wątpliwości. Marina jednak namówiła ukochanego, aby dał sobie szansę i wrócił jeszcze na boisko. Ostatecznie był to dobry wybór - wraz z katalońskim zespołem polski golkiper sięgnął bowiem nie tylko po mistrzostwo kraju, ale również po triumf w Pucharze Króla i Superpucharze Hiszpanii (w obu przypadkach o końcowe trofeum "Dumie Blaugrany" przyszło walczyć z Realem Madryt).