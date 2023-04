Wyznanie mistrzyni olimpijskiej mrozi krew w żyłach. "Bałam się o siebie"

Cate Campbell w ostatnich latach robi furorę w sporcie. Australijska pływaczka specjalizująca się w stylu dowolnym i motylkowym ma w swoim dorobku medale z wielkich imprez, takich jak: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, czy Igrzyska Wspólnoty Narodów . 30-latka prężnie działa również w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie obserwuje 111 tys. osób. Sportsmenka chętnie dzieli się w sieci zarówno swoim życiem prywatnym, jak i kadrami z treningów. Jest znana również z tego, że często wypowiada się na tematy odnoszące się do zdrowia psychicznego.

Mistrzyni Olimpijska przerywa milczenie. Wyznała, co ją spotkało

"Uważam, że taka sytuacja nie zdarzyła się tylko mi. To dotyka wielu kobiet w Internecie. Z natury są one bardziej bezbronne. Przerażające jest to, jak bardzo się z tego powodu źle czułam. Bałam się o siebie. Moje bezpieczeństwo było wówczas poważnie zagrożone" - dodała mistrzyni.