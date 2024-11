Wyszły na jaw kulisy pracy Adama Małysza w PZN. Uwagę zwraca jedno

Od skoczka do prezesa PZN

Adam Małysz przez lata dostarczał ogromnej dawki sportowych emocji. Polacy do tego stopnia go pokochali, że u szczytu kariery był zdecydowanie jedną z najpopularniejszych osób w kraju . Wówczas niektórzy urządzali nawet wycieczki pod jego dom w Wiśle, pomimo iż przez większość czasu i tak przebywał za granicą, startując w kolejnych zawodach.

Obecnie jego głównym miejscem pracy jest Polski Związek Narciarski. Adam Małysz od 2022 roku pełni w nim funkcję prezesa , którą przejął po Apoloniuszu Tajnerze. W zakres jego obowiązków wchodzą nie tylko podpisy na dokumentach, ale także różne spotkania i wyjazdy. A to wymaga świetnej organizacji pracy. Adam Małysz wyjawił w końcu, co pomaga mu w radzeniu sobie z codziennymi obowiązkami.

Ma wszystko pod kontrolą

Adam Małysz zawsze był perfekcjonistą, co przełożyło się na jego wyniki w sporcie. I wciąż stara się robić wszystko najlepiej, jak u mnie. W jednym z najnowszych postów na Instagramie zdradził, co pomaga tak zorganizować pracę, by o niczym nie zapomnieć. Okazuje się, że sportowiec jest zwolennikiem prostych rozwiązań i zwyczajnie planuje sobie wszystko wcześniej w kalendarzu.

"Każdy mój dzień jest pełen wyzwań: spotkania, wyjazdy, nowe projekty. Bez odpowiedniego planu trudno byłoby wszystko ogarnąć. Dlatego zawsze wpisuję wszystko do kalendarza - ważne terminy i drobne zadania. To mój sposób na spokojną głowę i skuteczne działanie. Dobra organizacja to oszczędność czasu i przede wszystkim pewność, że nic mi nie umknie. Kiedy mam jasny plan, mogę w pełni skupić się na realizacji celów i znajdować czas na to, co naprawdę ważne" - zdradził.